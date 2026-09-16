El Gobierno otorgó una suba salarial para un grupo de médicos: quiénes están alcanzados

El Gobierno de Mendoza dispuso un aumento en el plus salarial que cobran los médicos que se encuentran en el Régimen Especial . A través de un decreto, actualizó el valor de la unidad sanitaria (US) que se utiliza para calcular las remuneraciones salariales de los profesionales médicos que se encuentran en este régimen que entró en vigencia en 2024.

La suba salarial se producirá en dos tramos: una actualización en agosto y otra en noviembre. Y terminará representando un 11% respecto al valor actual de la US.

Mediante el decreto Nº 1636, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo dispuso un ajuste en el valor de la Unidad Sanitaria (US) a partir de agosto llevándola a $312.500.

En tanto, determinó que desde el mes de noviembre el monto por US ascenderá a $324.500 , según precisa la norma firmada por el mandatario nacional.

La última actualización del valor había sido en el mes de junio y se había fijado en ese entonces en un monto de $292.000. Esto implica que los profesionales médicos bajo este régimen contarán con un aumento del 11% a partir de noviembre.

El Gobierno actualizó el valor de la US para calcular las remuneraciones de los profesionales de 5 áreas especiales. Foto: Archivo MDZ

El régimen especial para los médicos

En 2024 se sancionó la Ley N° 9539 que puso en vigencia un Régimen Especial para Profesionales Médicos y determinó que la remuneración será calculada mediante la unidad de medida denominada Unidad Sanitaria (US), cuyo valor será fijado periódicamente por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, la retribución de los profesionales médicos quedó compuesta por un componente horario y otro de objetivos, pero además se puede acceder a remuneración extra por productividad, lo que tiene beneficios para el profesional pero también para el sistema. Para el cálculo se utiliza el valor de la US.

El régimen especial alcanza a cinco agrupamientos de profesionales. Médicos de Guardia, Médicos Críticos, Médicos Asistenciales, Médicos Sanitarios y quienes se desempeñan en Centros de Salud.

El Gobierno provincial establece la actualización de periódica de las US para el cálculo de las remuneraciones de los profesionales de este régimen especial porque todavía no se encuentran sujetos a negociaciones salariales en el ámbito de las paritarias estatales.