Un diputado quiere prohibir el ingreso de bebés a la popular de las canchas de fútbol
El legislador radical Jorge Zingaretti presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso y permanencia de menores de 2 años en los sectores populares de los estadios por el riesgo para los niños.
Un diputado mendocino presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso y la permanencia de niños menores de 2 años en las tribunas populares de los estadios de fútbol de la provincia.
El autor de la iniciativa es el diputado radical Jorge Zingaretti, quien planteó que la propuesta no tiene por objeto prohibir el ingreso de niños y niñas menores de 2 años a los estadios de fútbol en general, sino establecer una restricción específica respecto de las tribunas populares, atendiendo a las características particulares de estos sectores y a la especial vulnerabilidad de la primera infancia.
De esta manera, la norma habilitaría el ingreso de bebés de hasta dos años a las zonas de plateas y palcos de los estadios de fútbol.
El legislador mendocino fundamentó el proyecto señalando que las tribunas populares suelen caracterizarse por una concurrencia masiva de espectadores, una mayor concentración y circulación de público, desplazamientos constantes, empujones, saltos, cánticos y elevados niveles de ruido, así como por mayores dificultades para el desplazamiento y la evacuación ante una eventual situación de emergencia.
En este sentido, sostiene que los niños menores de dos años dependen completamente de un adulto para su traslado, protección y evacuación ante una eventual situación de emergencia, además “el ruido en un estadio puede superar los decibeles por los gritos, bombos y pirotecnia, lo que sobrepasa la capacidad de sus oídos sensibles y causa estrés fisiológico”.
Sin bebés en las populares de las canchas
El proyecto de ley impulsado por Zingaretti propone la prohibición del ingreso y permanencia de niños y niñas menores de 2 años de edad en las tribunas populares de los estadios de fútbol ubicados en el territorio de la provincia.
La prohibición propuesta se limita exclusivamente a las tribunas populares. “No será aplicable a plateas, palcos, sectores familiares u otros espacios del estadio que no revistan las características definidas como tribuna popular, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales de seguridad y de las condiciones de acceso establecidas para cada espectáculo deportivo”, expresa la redacción.
Por otro lado, la edad del niño menor de 2 años deberá ser acreditada la momento de ingresar al estadio con la presentación del DNI en formato físico o digital o el certificado o partida de nacimiento. Esa documentación deberá ser exhibida por el padre, madre, representante legal, tutor o adulto responsable que acompañe al niño o niña.
Responsabilidad de los clubes
Asimismo, la normativa impulsada por el diputado de la UCR plantea una serie requisitos que deberán cumplir los clubes o entidades organizadoras de la realización de los espectáculos deportivos.
Deberán informar de manera clara y visible, con anterioridad al ingreso y en los accesos al estadio, que no se permite el ingreso de niños y niñas menores de 2 años de edad a las tribunas populares.
Además, tendrán que incorporar esa misma información en las condiciones de venta y adquisición de entradas.
Los clubes estarán encargados de capacitar al personal de acceso y seguridad para aplicar la medida de manera respetuosa, evitando situaciones de confrontación o discriminación hacia las familias y también deberán brindar información a los padres, madres o responsables sobre los motivos de la restricción, dejando expresamente establecido que la medida tiene carácter preventivo y de protección del niño o niña.