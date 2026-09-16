Un diputado quiere prohibir el ingreso de bebés a la popular de las canchas de fútbol

Un diputado mendocino presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso y la permanencia de niños menores de 2 años en las tribunas populares de los estadios de fútbol de la provincia.

El autor de la iniciativa es el diputado radical Jorge Zingaretti , quien planteó que la propuesta no tiene por objeto prohibir el ingreso de niños y niñas menores de 2 años a los estadios de fútbol en general, sino establecer una restricción específica respecto de las tribunas populares, atendiendo a las características particulares de estos sectores y a la especial vulnerabilidad de la primera infancia.

De esta manera, la norma habilitaría el ingreso de bebés de hasta dos años a las zonas de plateas y palcos de los estadios de fútbol.

El legislador mendocino fundamentó el proyecto señalando que las tribunas populares suelen caracterizarse por una concurrencia masiva de espectadores, una mayor concentración y circulación de público, desplazamientos constantes, empujones, saltos, cánticos y elevados niveles de ruido, así como por mayores dificultades para el desplazamiento y la evacuación ante una eventual situación de emergencia.

En este sentido, sostiene que los niños menores de dos años dependen completamente de un adulto para su traslado, protección y evacuación ante una eventual situación de emergencia, además “el ruido en un estadio puede superar los decibeles por los gritos, bombos y pirotecnia, lo que sobrepasa la capacidad de sus oídos sensibles y causa estrés fisiológico”.

Sin bebés en las populares de las canchas

El proyecto de ley impulsado por Zingaretti propone la prohibición del ingreso y permanencia de niños y niñas menores de 2 años de edad en las tribunas populares de los estadios de fútbol ubicados en el territorio de la provincia.

La prohibición propuesta se limita exclusivamente a las tribunas populares. “No será aplicable a plateas, palcos, sectores familiares u otros espacios del estadio que no revistan las características definidas como tribuna popular, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales de seguridad y de las condiciones de acceso establecidas para cada espectáculo deportivo”, expresa la redacción.

Por otro lado, la edad del niño menor de 2 años deberá ser acreditada la momento de ingresar al estadio con la presentación del DNI en formato físico o digital o el certificado o partida de nacimiento. Esa documentación deberá ser exhibida por el padre, madre, representante legal, tutor o adulto responsable que acompañe al niño o niña.

Responsabilidad de los clubes

Asimismo, la normativa impulsada por el diputado de la UCR plantea una serie requisitos que deberán cumplir los clubes o entidades organizadoras de la realización de los espectáculos deportivos.

Deberán informar de manera clara y visible, con anterioridad al ingreso y en los accesos al estadio, que no se permite el ingreso de niños y niñas menores de 2 años de edad a las tribunas populares.

Además, tendrán que incorporar esa misma información en las condiciones de venta y adquisición de entradas.

Los clubes estarán encargados de capacitar al personal de acceso y seguridad para aplicar la medida de manera respetuosa, evitando situaciones de confrontación o discriminación hacia las familias y también deberán brindar información a los padres, madres o responsables sobre los motivos de la restricción, dejando expresamente establecido que la medida tiene carácter preventivo y de protección del niño o niña.