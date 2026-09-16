Monotributo Social: cómo activar el trámite y cuánto se paga en septiembre

El Monotributo Social permite que trabajadores independientes y pequeños emprendedores formalicen su actividad , emitan facturas y accedan a una obra social. Sin embargo, la aprobación de la inscripción no alcanza para completar el alta. Qué más hay que hacer.

Una vez aprobada la inscripción, es fundamental realizar el primer pago a través del Portal Monotributo de ARCA, ya que es lo que activa definitivamente el régimen. Según aclaró el propio organismo, para esta primera operación se utiliza una credencial especial de siete dígitos.

ARCA permite realizar el primer pago mediante código QR, tarjeta de crédito Visa o a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP). La credencial también puede utilizarse para abonar en las entidades habilitadas.

El primer pago es clave porque recién a partir de esa operación el Monotributo Social queda activo. La constancia de inscripción puede descargarse después de tres a cinco días hábiles.

Cuánto se paga por el Monotributo Social en septiembre

A diferencia del monotributo general, quienes están incluidos en este régimen no pagan todos los componentes habituales. El beneficiario abona solamente la mitad del aporte correspondiente a la obra social de la categoría A, mientras que el resto cuenta con subsidio estatal.

Con los valores vigentes desde agosto, el aporte completo a la obra social de la categoría A es de $25.694,55. Por eso, la cuota del Monotributo Social queda en $12.847,28 por mes.

Si el titular suma integrantes de su grupo familiar a la cobertura, debe pagar otros $12.847,28 por cada persona incorporada.

Luego, como todos los monotributistas, se tiene que pagar la cuota todos los meses, entre el día 1 y el 20. De lo contrario, se genera deuda y también puede verse afectada la cobertura de la obra social.

Quiénes pueden inscribirse al Monotributo Social

El régimen está dirigido a determinados trabajadores y emprendedores que buscan formalizar una actividad económica de pequeña escala. Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

Trabajadores independientes.

Emprendedores de la economía social.

Pequeños productores.

Personas que reciben determinados programas sociales compatibles con el régimen.

La inscripción es gratuita y puede iniciarse de manera online mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o de forma presencial, con turno, en una oficina de Anses.

Una vez iniciado el trámite, la gestión puede demorar hasta 72 horas. Cumplido ese plazo, el solicitante puede consultar el estado de la inscripción y avanzar con el primer pago si la solicitud fue aprobada.

Además, para mantener la condición de Monotributista Social se deben emitir por lo menos seis facturas por semestre, salvo las excepciones previstas para determinados integrantes de cooperativas o proyectos productivos.