Presupuesto 2027: en un año electoral, el Gobierno incrementa las transferencias a provincias

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ingresó al Congreso. El documento anticipa mayores transferencias a provincias, en medio de la relación del Ejecutvo con los distritos provinciales, y en el transcurso de un año electoral.

El texto oficial señala que las transferencias de recursos nacionales hacia las provincias representan $104 billones. El guarismo implicaba en el Presupuesto 2026 unos $77 billones.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026 se giró $44,17 billones, una caída del 1,3% respecto al mismo período de 2025, según la consultora Politikon Chaco.

Esto es clave teniendo en cuanta el gobierno Nacional necesita de los legisladores que responden a los gobernadores para aprobar algunas leyes claves, y sobre todo porque muchas provincias desdoblan elecciones el año que viene. El Ejecutivo evitará tensionar la relación con ciertas provincias.

Según reza el proyecto, se destinaría, tanto en transferencias automáticas como no automáticas, a las siguientes provincias:

CABA : $2 billones.

: $2 billones. Buenos Aires : $23,7 billones.

: $23,7 billones. Catamarca : $2,6 billones.

: $2,6 billones. Chaco : $4,9 billones.

: $4,9 billones. Chubut : $1,5 billones.

: $1,5 billones. Córdoba : $8,6 billones.

: $8,6 billones. Corrientes : $3,7 billones.

: $3,7 billones. Entre Ríos : $4,7 billones.

: $4,7 billones. Formosa : $3,5 billones.

: $3,5 billones. Jujuy : $2,7 billlones.

: $2,7 billlones. La Pampa : $1,8 billones.

: $1,8 billones. La Rioja : $2 billones.

: $2 billones. Mendoza : $4 billones.

: $4 billones. Misiones : $3,3 billones.

: $3,3 billones. Neuquén : $1,7 billones.

: $1,7 billones. Río Negro : $2,4 billones.

: $2,4 billones. Salta : $3,8 billones.

: $3,8 billones. San Juan : $3,2 billones.

: $3,2 billones. San Luis : $2,2 billones.

: $2,2 billones. Santa Cruz : $1,5 billones.

: $1,5 billones. Santa Fe : $8,8 billones.

: $8,8 billones. Santiago del Estero : $4 billones.

: $4 billones. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : $1,2 billones.

: $1,2 billones. Tucumán: $4,6 billones.

Más presupuesto para las cajas previsionales de las provincias

El anteproyecto fija un crédito presupuestario de $503.325 millones para transferencias de Anses a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Esos fondos están destinados a financiar gastos corrientes.

La cifra es casi 4,1 veces el crédito que estableció el Presupuesto 2026 para estas cajas, que fue de $122.762 millones. La Ley de Presupuesto 2026 estableció ese monto y el mismo mecanismo de anticipos mensuales.

Obra pública para provincias

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas a realizarse en distintas provincias, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.