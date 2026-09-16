El Presupuesto 2027 busca derogar la ley que garantiza los aumentos automáticos de la AUH: qué dice el proyecto

El proyecto de Presupuesto 2027 vuelve a poner en discusión el mecanismo que determina la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares . El artículo 17 de la iniciativa propone eliminar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer la movilidad de estas prestaciones. La propuesta no incluye una fórmula que reemplace al esquema vigente , por lo que básicamente eliminaría el mecanismo.

El cambio todavía no rige y necesita la aprobación del Congreso. La AUH tampoco dejaría de existir si el artículo se aprueba sin modificaciones. El Ejecutivo mantendría la facultad de establecer los valores y otorgar aumentos, pero ya no tendría la obligación legal de aplicar de manera automática la movilidad prevista por el sistema actual.

La normativa vigente establece que la actualización alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos familiares. La reforma previsional de 2024 fijó un mecanismo de actualización mensual según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

La AUH forma parte del esquema junto con la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, además de las prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras. El proyecto también propone eliminar disposiciones vinculadas con el cálculo realizado por la Anses y con la primera aplicación del mecanismo de movilidad . Ese sistema comenzó a funcionar en marzo de 2016 y luego quedó asociado a las modificaciones del régimen previsional.

Anses acredita la Prestación Alimentar junto con la AUH a las familias que cumplen los requisitos.

La propuesta no establece una frecuencia mínima para los próximos incrementos. El texto tampoco determina otro índice que deba aplicarse a las prestaciones. El futuro de los montos quedaría así sujeto a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo. El Gobierno ya había impulsado una modificación similar en el Presupuesto 2026 . El Congreso no aprobó aquella propuesta durante el tratamiento legislativo y las asignaciones conservaron la actualización automática, por lo que el nuevo proyecto retoma ahora esa discusión mediante el artículo 17.

El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2027. Imagen creada con IA/MDZ

Que contempla el Presupuesto

El proyecto presupuestario prevé $9,18 billones de pesos para el subprograma de Asignación Universal para Protección Social durante 2027. La partida incluye la AUH, la AUE y la ayuda escolar correspondiente a quienes reciben la asignación universal. El Presupuesto calcula 4.143.930 beneficiarios de la AUH para 2027. La cifra supera en 10.520 personas la cantidad estimada para 2026.

En este marco, la proyección contempla 90.724 beneficiarios de la AUE y 3.321.397 pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal. El régimen completo de Asignaciones Familiares alcanzó a más de 9 millones de beneficiarios en marzo de 2026, según los datos de Seguridad Social citados en las fuentes. La AUH concentró alrededor de 4,1 millones de beneficiarios dentro de ese universo.

La Anses fijó a comienzos de septiembre un aumento del 2,11% en los topes de ingresos mensuales y las escalas para los trabajadores registrados con hijos que reciben el salario familiar del sistema CUNA. Los empleados deben percibir hasta $3.157.449 brutos mensuales y el ingreso total del grupo familiar no puede superar los $6.314.898.

El Ministerio de Economía informó que la AUH y la AUE llegaron en agosto a $150.848 mensuales. El cálculo oficial ubicó la mejora real en 109,8% frente a diciembre de 2023 y señaló que la prestación alcanzó a más de 4,2 millones de niños.

Las cifras informadas por el Gobierno son:

$72.250 para familias con un hijo

$113.299 para familias con dos hijos

$149.425 para hogares con tres hijos o más

El Ejecutivo sostuvo que la AUH, la AUE y la Prestación Alimentar permiten cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación y que ese nivel se encuentra por encima del que se registraba al inicio de la gestión.