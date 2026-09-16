Planes sociales para el año electoral: $4,1 billones destinados a la asistencia

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional prevé destinar $4,09 billones a la promoción y asistencia social, una de las principales herramientas presupuestarias para financiar las políticas dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El monto representa aproximadamente el 2% del gasto corriente y de capital de la Administración Nacional previsto para el próximo año. Sin embargo, no representa la totalidad del denominado "gasto social" del Estado. El Presupuesto clasifica por separado a la Seguridad Social, donde se encuentran jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, Salud y Educación y Cultura. La promoción y asistencia social constituye una función específica dentro de los servicios sociales, que en conjunto recibirán $150,91 billones en 2027.

El proyecto asigna exactamente $4.091.172,3 millones a la promoción y asistencia social. En la comparación incluida por el propio proyecto, la función dispone de $3.280.299,1 millones para 2026, por lo que el incremento previsto alcanza los $810.873,2 millones, un 24,7% nominal. En términos de participación dentro del Presupuesto, el proyecto 2027 ubica a la promoción y asistencia social en torno al 2% del gasto, por debajo del 2,5% previsto originalmente para 2026.

El detalle del Presupuesto 2027 permite observar que el corazón de los planes sociales se encuentra dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Para el organismo se contemplan poco más de $3,7 billones.

Esto equivale a aproximadamente el 90% de todo el dinero asignado a la función de promoción y asistencia social. Dentro de esa secretaría aparecen siete grandes categorías presupuestarias: Actividades Centrales; Políticas Alimentarias; Acciones de Inclusión Social; Promoción e Integración Familiar; Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia; y Abordaje Integral Comunitario y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano.

La diferencia entre los $3,7 billones correspondientes a esta secretaría y los $4,09 billones de toda la función se explica porque la promoción y asistencia social es una clasificación funcional y no el presupuesto de un único organismo. Por lo tanto, existen erogaciones clasificadas dentro de esta función que se ejecutan fuera de esos programas específicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Dentro de la secretaría, la concentración es todavía mayor: Políticas Alimentarias recibirá $3.210.437 millones, alrededor de $3,21 billones. Esto representa aproximadamente el 78,5% de todo el presupuesto nacional clasificado como Promoción y Asistencia Social y casi el 87% de los recursos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Más de $3 billones para la Prestación Alimentar

La principal partida dentro de los planes sociales será para la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar), para la que se proyectan $3.045.194 millones, algo más de $3 billones. Por sí sola concentra aproximadamente el 74% de todo el presupuesto destinado a la promoción y la asistencia social.

Para 2027 se proyectan 4,5 millones de beneficiarios de la política alimentaria y 2.587.000 prestaciones Alimentar. El Presupuesto también contempla asistencia a 420.000 personas en espacios comunitarios y otras 115.000 mediante Alimentar Comunidad.

Con respecto a comedores comunitarios y merenderos se presupuestan $122.508 millones; Alimentar Comunidad dispondrá de $28.610 millones; los proyectos focalizados para situaciones de vulnerabilidad social, $11.170 millones; y las acciones dirigidas a personas con celiaquía, $2.859 millones. También aparecen partidas de menor magnitud vinculadas a programas financiados con organismos internacionales.

Las metas establecidas incluyen la entrega de 148.000 módulos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad, asistencia financiera con tarjeta alimentaria a 700 espacios comunitarios y asistencia técnica y financiera a otros 2.900 espacios. Para personas con celiaquía se proyectan 2.595 titulares de prestaciones alimentarias.

Acompañamiento Social: $187.200 millones

El segundo programa específico de mayor magnitud dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es Acciones de Inclusión Social, con un crédito de $187.200 millones para 2027. Representa aproximadamente el 4,6% de toda la función de promoción y asistencia social.

Dentro de este programa se encuentra el Programa de Acompañamiento Social (PAS), orientado, según la descripción presupuestaria, a hogares con mayores niveles de exclusión y vulnerabilidad social. El proyecto prevé que durante 2027 alcance aproximadamente 200.000 titulares activos.

El Gobierno había dispuesto durante 2026 extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social hasta abril de 2028. Según el mensaje que acompaña al proyecto, la prestación está dirigida principalmente a titulares mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad.

Niñez, primera infancia y familias

Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes contará con $40.566 millones. Aunque representa menos del 1% de toda la función Promoción y Asistencia Social, financia intervenciones específicamente destinadas a la protección de derechos de menores de edad.

El programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia recibirá otros $14.035 millones. Sus acciones están dirigidas a niños de hasta cuatro años, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, y contemplan asistencia a Centros de Desarrollo Infantil y Espacios de Primera Infancia.

Para 2027 se prevé fortalecer 107 espacios de primera infancia, capacitar o brindar asistencia técnica a 600 agentes y atender directamente a 250 niños en Centros de Desarrollo Infantil. De los $14.035 millones asignados al programa, $11.899 millones corresponden a acciones federales para el desarrollo de la primera infancia y $2.136 millones a asistencia directa en Centros de Desarrollo Infantil.

La mayor parte de los recursos de esta política también se canalizará mediante transferencias. El proyecto contempla $11.899 millones bajo ese concepto: $8.461 millones destinados a instituciones provinciales y municipales y $3.438 millones al sector privado. Otros $2.115 millones corresponden a bienes de consumo, fundamentalmente productos alimenticios. En paralelo, Acciones para la Promoción e Integración Familiar tendrá $5.537 millones. Es una de las partidas de menor magnitud dentro de la secretaría.

El abordaje territorial en el Presupuesto 2027

Un componente considerablemente mayor será Acciones de Abordaje Integral Comunitario y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, con $87.304 millones.

El objetivo declarado es acercar servicios estatales a comunidades que enfrentan barreras geográficas, sociales o institucionales y fortalecer las capacidades de familias en situación de vulnerabilidad. El programa queda bajo la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano.

A esos programas se suman $155.331 millones de Actividades Centrales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. De ese total, $126.926 millones corresponden a gastos de personal. La conducción superior insumirá $1.163 millones y la coordinación y monitoreo otros $154.168 millones.

De cada $100, cerca de $74 van a Alimentar

La distribución permite dimensionar la fuerte concentración de la política. Sobre los $4,09 billones que integran toda la función Promoción y Asistencia Social, aproximadamente $74 de cada $100 corresponden solamente a la Prestación Alimentar. Si se amplía la mirada a todo el programa de Políticas Alimentarias, incorporando comedores, Alimentar Comunidad y otras acciones; la proporción asciende a alrededor de $78,5 de cada $100.

Las Acciones de Inclusión Social representan otros $4,6 de cada $100; el Abordaje Integral Comunitario, cerca de $2,1; las políticas de protección de derechos de niños y adolescentes, alrededor de $1; Primera Infancia, aproximadamente $0,34; y Promoción e Integración Familiar, cerca de $0,14. El resto corresponde fundamentalmente a actividades centrales de la secretaría y a otros gastos clasificados funcionalmente como Promoción y Asistencia Social.