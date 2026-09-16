Qué revisar y cómo preparar tu casa frente a las tormentas del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño genera preocupación en Mendoza por el escenario de lluvias y tormentas que podría presentarse durante la próxima temporada. Mientras municipios y organismos provinciales trabajan sobre cauces, colectores y desagües, también hay una parte de la prevención que empieza puertas adentro.

No hace falta esperar a que aparezca la primera gotera para descubrir que algo no funciona bien. Una recorrida por el techo, las canaletas, los desagües, el patio y la instalación eléctrica puede permitir detectar problemas antes de que una tormenta los agrave.

La recomendación oficial de Defensa Civil de Mendoza apunta justamente a revisar techos, desagües y canaletas, retirar objetos que puedan ser arrastrados y mantener las instalaciones eléctricas en condiciones. También señala que, si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro eléctrico.

Los techos de las viviendas merecen una revisión antes de la temporada de tormentas . Hay que prestar atención a filtraciones, manchas de humedad, sectores deteriorados y al estado general de la superficie que protege la vivienda.

Antes de que llegue la lluvia, hay varias tareas que pueden ayudar a reducir el riesgo de filtraciones, anegamientos y accidentes en el hogar.

También conviene revisar membranas, juntas y sellados, además de controlar chapas, tejas u otros elementos que puedan aflojarse. Si existe una reparación pendiente, lo recomendable es resolverla antes de que comiencen las jornadas de lluvia intensa y, cuando se trata de un problema que puede comprometer la estructura, consultar con un profesional.

Una gotera que parece menor puede convertirse en un problema mayor si la lluvia es intensa y sostenida. Defensa Civil recomienda controlar periódicamente el estado de los techos y verificar que los elementos estén firmes para evitar desprendimientos.

Canaletas y desagües: que el agua tenga por dónde salir

Una canaleta tapada o una filtración pueden agravarse durante una tormenta. Shutterstock

Las canaletas y los desagües son otro de los puntos que conviene revisar antes de una tormenta. Hojas, tierra, ramas y otros residuos pueden acumularse y dificultar el paso del agua, haciendo que termine rebalsando sobre techos, paredes y otros sectores de la vivienda.

Por eso, una tarea sencilla consiste en limpiar las canaletas y comprobar que los desagües estén despejados. También hay que verificar que las canaletas estén firmes y que las bajadas conduzcan el agua hacia un lugar donde pueda escurrir sin generar un problema.

Defensa Civil de Mendoza incluye específicamente las canaletas y los desagües entre los puntos que deben revisarse para evitar inundaciones o daños en las viviendas.

Grietas, ventanas y el patio también cuentan

Cubrir burletes de ventanas y tapar filtraciones puede prevenir que el agua ingrese a una vivienda durante fuertes tormentas. Shutterstock

Las paredes y las aberturas merecen una mirada similar. Una grieta existente, un sellado deteriorado alrededor de una ventana o una junta abierta pueden convertirse en un punto de ingreso de agua durante una lluvia intensa.

Eso no significa que cualquier grieta implique un riesgo estructural. Si una abertura es importante, aumentó de tamaño o genera dudas sobre el estado de la construcción, no conviene simplemente cubrirla con cualquier material: lo adecuado es consultar a un profesional para determinar cuál es la reparación necesaria.

El patio también forma parte de la preparación. Antes de una tormenta hay que asegurar o guardar macetas, muebles, herramientas, juguetes, chapas y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento o el agua; además, si hay ramas que representan un peligro, se debe solicitar la intervención del municipio.

La acequia también puede influir en la vivienda

El despeje de acequias y cauces, también, es necesario para que el agua circule de forma correcta cuando se presente una tormenta. Maximiliano Ríos/MDZ

En Mendoza hay otro elemento que no está dentro de la casa pero puede influir en lo que ocurre durante una lluvia: las acequias. Si el agua no puede circular porque encuentra basura, ramas u otros residuos, el escurrimiento puede verse afectado.

Por eso, además de revisar el entorno inmediato de la vivienda, es importante no arrojar residuos, escombros ni restos de poda en acequias o cauces. Si se observa una obstrucción que pueda representar un problema, la recomendación no es ingresar al cauce por cuenta propia, sino comunicar la situación al municipio u organismo correspondiente.

Defensa Civil advierte que la basura acumulada en acequias y canales puede impedir el buen escurrimiento del agua. La prevención, en este caso, también depende de mantener despejados esos espacios.

La electricidad requiere especial cuidado

Una instalación eléctrica en condiciones es una de las claves para preparar la vivienda. Alf Ponce / MDZ

La instalación eléctrica merece un apartado propio porque el contacto entre agua y electricidad puede provocar accidentes graves. Antes de la temporada de tormentas conviene verificar que la instalación se encuentre en buenas condiciones y tener identificado dónde están la térmica, el disyuntor o la llave general.

Cuando comienza una tormenta, es recomendable desconectar los artefactos eléctricos y evitar manipular instalaciones si hay agua alrededor. Si la vivienda se inunda, Defensa Civil indica cortar el suministro eléctrico desde la térmica, el disyuntor o la llave general, siempre que pueda hacerse de manera segura.

Esto también permite pensar la vivienda desde otra perspectiva: ¿por dónde entraría el agua si lloviera mucho en poco tiempo? Conviene identificar los sectores más bajos, puertas que dan al exterior, ventanas cercanas al piso, garages, patios y otros puntos donde pueda acumularse agua.

Qué hacer cuando transcurre la tormenta

Una vez que comienza una tormenta fuerte, muchas de las tareas de mantenimiento deben quedar para después. No es el momento de subir al techo, destapar una canaleta desde o acercarse a un cauce para comprobar si está desbordando.

Dentro de la vivienda, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas, evitar salir y mantener a las mascotas en un lugar protegido. También hay que evitar caminar descalzo y, ante una inundación, tomar las precauciones necesarias con la electricidad.

Si finalmente ingresa agua, el peligro no termina cuando deja de llover. Defensa Civil advierte que después de una inundación pueden producirse socavones, hundimientos o derrumbes, por lo que recomienda mantenerse alejado de zonas dañadas y de los márgenes de canales y cauces.

La preparación frente al escenario de El Niño, entonces, no depende solamente de las obras que puedan hacer los municipios o la Provincia. También hay una serie de controles que cada familia puede realizar antes de la tormenta para detectar una filtración, despejar un desagüe, asegurar un objeto o advertir un problema eléctrico.

La idea no es hacer que una vivienda sea inmune a una tormenta, algo que ningún mantenimiento puede garantizar. Se trata de llegar al momento de la lluvia con la casa revisada y con menos puntos vulnerables, para que un problema que podía detectarse antes no termine convirtiéndose en una emergencia.