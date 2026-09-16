Las viviendas históricas que encontraron una segunda vida

Las viviendas antiguas de Japón comienzan a ser vistas de otra manera: no solamente como patrimonio para conservar, sino como espacios que pueden volver a ser habitados. Restaurarlas permite recuperar madera, técnicas constructivas y formas de vida mientras se adaptan los ambientes a las necesidades actuales.

La idea de “reparar y vivir en una casa antigua” gana espacio en Japón frente a la alternativa de conservar estos edificios como piezas congeladas en el tiempo.

El hogar antes de su renovación. Las viviendas antiguas pueden funcionar como hogares sin perder su identidad arquitectónica.

Una exposición dedicada al tema muestra el proceso de recuperación de una vivienda de unos 140 años que volvió a convertirse en hogar después de permanecer vacía.

El proyecto pone el foco en algo que suele quedar detrás de las fachadas: vigas, paredes de tierra, estructuras de madera, instalaciones y técnicas tradicionales.

Un croquis con una vista lejana de casas que rodean a la vivienda antiguareformada.

Restaurar una vivienda obliga además a recuperar conocimientos de carpinteros, albañiles y especialistas que forman parte del patrimonio inmaterial de una comunidad.

Una segunda vida para la arquitectura

El objetivo no es convertir cada casa antigua en un museo. La propuesta plantea otra posibilidad: mantener la arquitectura viva porque alguien vuelve a habitarla.

Ese modelo también permite recuperar barrios, conservar materiales originales y adaptar construcciones históricas a una vida contemporánea sin borrar completamente las huellas del pasado.

FUENTE: Museum.or.jp, exposición "古民家を直して暮らす" ("Reparar una casa antigua para vivir en ella").