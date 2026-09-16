Tres restaurantes argentinos entre los más lujosos del mundo: ¡y hay una sorpresa mendocina!

Tres restaurantes , dos de Buenos Aires y uno de Mendoza, celebran y se emocionan. Es que hay rankings gastronómicos que nacen de la mirada de un chef, de un crítico, de un grupo de inspectores o de un jurado especializado; pero hay otros en los que la palabra final la tienen quienes se sientan a la mesa. Ese es precisamente el atractivo de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor.

Los resultados 2026 de este galardón acaban de conocerse y dejaron esta noticia particularmente destacada para la gastronomía argentina: tres establecimientos argentinos quedaron entre los diez primeros del mundo en la categoría Fine Dining .

El dato tiene además una particularidad que pone a Mendoza en el centro de la escena. Abrasado, el restaurante de Bodega Los Toneles, alcanzó el sexto puesto mundial , convirtiéndose en el único establecimiento gastronómico del interior argentino que aparece dentro de ese top ten.

Por delante quedó Fogón Asado , de Buenos Aires, que se quedó con el primer lugar, mientras que El Mercado , también de la capital argentina, completó el listado en el décimo puesto. La clasificación fue publicada por Tripadvisor el 15 de septiembre y corresponde a la edición 2026 de sus premios.

Los Travelers’ Choice Awards tienen una característica que los diferencia de buena parte de los grandes reconocimientos gastronómicos internacionales: no se construyen a partir de un único jurado de especialistas .

Tripadvisor elabora sus listas a partir de las opiniones y calificaciones que los usuarios dejan en la plataforma después de sus viajes y experiencias. Para la edición 2026, la compañía tomó las reseñas correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, considerando tanto la calidad como la cantidad de las valoraciones recibidas en cada categoría. A ese proceso se suma una instancia editorial.

El resultado busca identificar aquellos establecimientos que se encuentran dentro del 1% superior de los perfiles de Tripadvisor.

Eso explica también el alcance internacional del reconocimiento. Tripadvisor afirma contar con más de mil millones de reseñas y contribuciones y ser utilizada por millones de personas para elegir hoteles, restaurantes, experiencias y destinos. En otras palabras, detrás de un premio de este tipo hay una enorme cantidad de experiencias individuales acumuladas en una plataforma de alcance global.

No se trata, por lo tanto, de una distinción equivalente a una estrella Michelin ni de una evaluación realizada bajo los mismos parámetros que otros grandes premios de la gastronomía. Es otra cosa: una fotografía de cuáles son las experiencias gastronómicas que los viajeros valoraron especialmente durante el último año.

Y allí aparece el dato argentino.

Argentina metió tres restaurantes en la conversación mundial

El resultado de 2026 ubica a Fogón Asado en el primer puesto mundial de Fine Dining. El restaurante porteño propone una experiencia alrededor del fuego y del asado argentino, con los platos preparados frente a los comensales.

En el sexto lugar aparece Abrasado, en Guaymallén, Mendoza. Y en el décimo puesto se encuentra El Mercado, restaurante de Buenos Aires. Así, Argentina logró reunir tres establecimientos dentro de los diez primeros lugares de una clasificación mundial de alta gastronomía basada en las experiencias compartidas por viajeros de distintos países.

El dato resulta todavía más interesante cuando se observa la procedencia de los restaurantes: mientras dos de ellos están en Buenos Aires, el que ocupa el sexto lugar está en Mendoza. Y no en una zona vitivinícola alejada de la ciudad, sino dentro de una bodega urbana que forma parte de la historia arquitectónica de la provincia.

Abrasado, el orgullo mendocino en la lista.

Una mesa dentro de una bodega patrimonial

Para entender el lugar que ocupa Abrasado en este ranking hay que salir por un momento del plato y mirar el escenario.

El restaurante funciona en Bodega Los Toneles, sobre Lateral Norte del Acceso Este 1360, en Guaymallén, a unos minutos del centro de Mendoza. La bodega fue fundada en 1922 y actualmente integra una propuesta que combina vino, gastronomía, turismo y patrimonio. El sitio oficial de turismo de Argentina la define como un ícono urbano de Mendoza y destaca su condición de Patrimonio Cultural provincial.

La historia del edificio es parte fundamental de la experiencia. La antigua construcción fue recuperada y puesta en valor después de que la familia Millán adquiriera la bodega en 2002. En 2008, el edificio fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza, en reconocimiento a sus características arquitectónicas y a su valor histórico.

Es una arquitectura vinculada a una época fundamental de la vitivinicultura mendocina, con una impronta italiana y elementos que remiten a las grandes bodegas construidas durante la expansión de la industria del vino.

Por eso, comer en Abrasado supone también hacerlo dentro de un espacio que conserva parte de esa memoria.

Las carnes maduradas, un emblema de Abrasado. Gentileza

La carne como protagonista

La identidad gastronómica de Abrasado está estrechamente vinculada con las carnes maduradas en seco, o dry aged, una técnica que ocupa un lugar central en su propuesta.

La propia bodega define su restaurante como una propuesta de cocina de producto y carnes maduradas, con diferentes recorridos gastronómicos. La carta se completa con otros productos y preparaciones pensados para acompañar una importante propuesta de vinos.

Pero hay algo más que distingue a Abrasado: la intención de construir una experiencia gastronómica vinculada con el territorio.

La propuesta incorpora vinos, carnes, aceite de oliva y otros productos dentro de un concepto de trazabilidad que ha sido reconocido en el ámbito del turismo del vino. Great Wine Capitals destaca precisamente la experiencia multisensorial del restaurante y su trabajo con la trazabilidad de distintos productos.

El vínculo entre gastronomía y vino tampoco es casual. Mendoza construyó buena parte de su identidad turística alrededor de esa combinación, y Abrasado convirtió esa relación en uno de los ejes de su propuesta.

La Casona de Los Toneles, una de las partes patrimoniales más bellas de la bodega.

Un restaurante que ya tenía recorrido internacional

El reconocimiento de Tripadvisor no es el primer premio internacional que recibe Abrasado.

El restaurante de Bodega Los Toneles obtuvo el oro mundial en la categoría Restaurante en Bodega de los Best Of Wine Tourism, premios impulsados por Great Wine Capitals. El reconocimiento se produjo después de que la propuesta obtuviera la distinción de oro en Mendoza y avanzara a la instancia internacional.

También ha sido reconocido dentro del circuito del turismo del vino mendocino, en una provincia donde la gastronomía vinculada a las bodegas se convirtió en uno de los grandes atractivos para los visitantes. Ahora suma una distinción de naturaleza diferente: el sexto puesto entre los restaurantes de Fine Dining mejor valorados por los viajeros de Tripadvisor en todo el mundo.

El único del interior argentino

Hay un dato que quizás sea el más significativo para Mendoza. De los tres restaurantes argentinos que ingresaron al top 10 mundial de Fine Dining de Tripadvisor, Abrasado es el único que está fuera de Buenos Aires.

Eso significa que, en una lista global integrada por restaurantes de ciudades como Singapur, Hanoi, Edimburgo, Valencia, Cancún y San José del Cabo, entre otras, aparece un restaurante mendocino instalado dentro de una bodega histórica de Guaymallén.

Y lo hace, además, en una clasificación que no surge de una selección institucional de restaurantes argentinos ni de una competencia exclusivamente nacional: llega a ese lugar a partir de las experiencias y valoraciones que viajeros de distintas partes del mundo fueron dejando durante un año.

Es allí donde el sexto puesto de Abrasado adquiere una dimensión particular. No solamente habla de un restaurante: habla de una experiencia mendocina que logró ser reconocida por quienes llegaron a la provincia, se sentaron a la mesa y decidieron contar qué les pasó allí.

Entre una bodega de 1922, una arquitectura que forma parte del patrimonio provincial, vinos mendocinos y una cocina donde las carnes maduradas ocupan el centro de la escena, Abrasado acaba de sumar así un nuevo capítulo a su historia.

Esta vez, en un ranking global cuyo jurado estuvo formado, en buena medida, por quienes más saben de viajar: los propios viajeros.