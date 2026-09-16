La razón por la que los restaurantes sirven pan antes de la comida

El pan que llega a la mesa antes de la comida tiene un efecto que pocos conocen: puede aumentar el hambre y hacer que consumas más.

Es habitual que, apenas uno se sienta en un restaurante, aparezca una canasta con pan antes de que llegue la comida. Muchas veces también llega junto con las bebidas. La explicación más común es que sirve para hacer más llevadera la espera, pero el motivo tendría que ver con algo muy diferente.

El pan que suelen ofrecer los restaurantes es blanco y está elaborado con harina refinada. Aunque parece un acompañamiento simple, puede generar un efecto particular cuando se consume antes del plato principal. En lugar de quitar el hambre, puede hacer que aumente.

El motivo detrás del pan que sirven antes de la comida en los restaurantes La razón está relacionada con su índice glucémico. Una baguete tiene un índice glucémico cercano a 70 por cada 100 gramos, un valor similar al de una galleta. El pan integral tampoco presenta una diferencia en este aspecto, ya que tiene un índice glucémico similar.

Pan Hay otros tipos de pan que alcanzan valores todavía más altos. El pan de molde, por ejemplo, llega a un índice glucémico de 85 por cada 100 gramos. Por eso, no todos los panes que se sirven en los restaurantes tienen exactamente el mismo impacto. Un índice glucémico elevado provoca que el nivel de azúcar en sangre aumente rápidamente. Después, ese nivel desciende en poco tiempo. Este proceso puede hacer que vuelva a aparecer la sensación de hambre.

De esta manera, comer pan mientras se espera el primer plato puede no resultar tan inocente como parece. La sensación de hambre puede mantenerse o incluso aumentar, lo que hace más difícil resistirse a la comida que figura en la carta.