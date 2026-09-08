Sin harinas y sin horno: receta de pan de lentejas en olla
Descubre la receta para elaborar un pan de lentejas sin harinas y en olla, una opción saludable y sin cocción previa en horno.
El pan de lentejas en olla es una de esas recetas que sorprenden por su textura, su sabor y lo fácil que resulta prepararlas. Es una alternativa diferente al pan tradicional, ideal para acompañar comidas, untar con queso crema o disfrutar como una opción nutritiva y sin horno. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el pan quede firme y no se desarme: dejar en remojo las lentejas y procesarlas hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Así la masa se cocina de manera pareja y logra una mejor textura.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos y 8 horas de remojo
Tiempo total de preparación
8 horas y 50 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 250 gr de lentejas crudas
- 2 huevos
- 3 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de ajo en polvo
Pasos
- Colocá las lentejas en un bowl, cubrilas con abundante agua y dejalas en remojo durante 8 horas.
- Escurrilas y enjuagalas. Procesalas junto con los huevos, el aceite, la sal y el ajo en polvo hasta obtener una mezcla cremosa y sin grumos.
- Aceitá una olla pequeña de fondo grueso y volcá la preparación. Tapá con una tapa bien ajustada.
- Cociná a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos. El pan estará listo cuando la superficie se vea firme y al insertar un palillo salga limpio.
- Apagá el fuego y dejá reposar el pan dentro de la olla durante 10 minutos antes de desmoldar.
- El gran secreto de esta receta es procesar muy bien las lentejas hidratadas. Cuanto más homogénea quede la mezcla, más parejo y firme resultará el pan.