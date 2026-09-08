Sin harinas y sin horno: receta de pan de lentejas en olla

Pasos

Colocá las lentejas en un bowl, cubrilas con abundante agua y dejalas en remojo durante 8 horas.

Escurrilas y enjuagalas. Procesalas junto con los huevos, el aceite, la sal y el ajo en polvo hasta obtener una mezcla cremosa y sin grumos.

Aceitá una olla pequeña de fondo grueso y volcá la preparación. Tapá con una tapa bien ajustada.

Cociná a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos. El pan estará listo cuando la superficie se vea firme y al insertar un palillo salga limpio.

Apagá el fuego y dejá reposar el pan dentro de la olla durante 10 minutos antes de desmoldar.