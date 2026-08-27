Presenta:

Tendencias

|

pan

Disfrutá un pan sin harina y low carb con solo dos ingredientes

Este pan keto con queso crema y harina de almendras se prepara con solo dos ingredientes, siendo una opción low carb ideal para acompañar tus comidas.

Candela Spann

Pan sin harina low carb: listo en pocos minutos

Pan sin harina low carb: listo en pocos minutos

Imagen creada por IA - MDZ

El pan keto de queso crema y harina de almendras es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que resulta. Con solo dos ingredientes se puede preparar un pan tierno, sabroso y sin harinas tradicionales, ideal para acompañar desayunos, meriendas o comidas cuando buscás una opción low carb. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que quede un pan con buena textura: usar el queso crema a temperatura ambiente y mezclarlo muy bien con la harina de almendras, hasta obtener una masa uniforme.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable

Ingredientes

  • 150 gr de queso crema 150 gr de queso crema
  • 150 gr de harina de almendras 150 gr de harina de almendras
Pasos
  • Colocá el queso crema a temperatura ambiente en un bowl y agregá la harina de almendras de a poco.
  • Mezclá hasta obtener una masa suave y moldeable. Dividila en 4 partes y formá pequeños panes.
  • El gran secreto de esta receta es no agregar harina de más: la masa debe quedar húmeda y tierna para que el pan no resulte seco.
  • Acomodá los panes sobre una placa con papel manteca y horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.
  • Dejá entibiar antes de servir.

Archivado en

Notas Relacionadas