Disfrutá un pan sin harina y low carb con solo dos ingredientes
Este pan keto con queso crema y harina de almendras se prepara con solo dos ingredientes, siendo una opción low carb ideal para acompañar tus comidas.
El pan keto de queso crema y harina de almendras es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que resulta. Con solo dos ingredientes se puede preparar un pan tierno, sabroso y sin harinas tradicionales, ideal para acompañar desayunos, meriendas o comidas cuando buscás una opción low carb. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede un pan con buena textura: usar el queso crema a temperatura ambiente y mezclarlo muy bien con la harina de almendras, hasta obtener una masa uniforme.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 150 gr de queso crema
- 150 gr de harina de almendras
Pasos
- Colocá el queso crema a temperatura ambiente en un bowl y agregá la harina de almendras de a poco.
- Mezclá hasta obtener una masa suave y moldeable. Dividila en 4 partes y formá pequeños panes.
- El gran secreto de esta receta es no agregar harina de más: la masa debe quedar húmeda y tierna para que el pan no resulte seco.
- Acomodá los panes sobre una placa con papel manteca y horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.
- Dejá entibiar antes de servir.