Los 2 ejercicios para fortalecer los brazos en casa y sin mancuernas: son ideales para después de los 50

A partir de los 50 años, la sarcopenia acelera la pérdida de fuerza muscular. La combinación de una dieta equilibrada y ejercicios específicos es clave para mantener la independencia física.

A partir de los 50 años, el cuerpo comienza a perder fuerza de forma natural debido a la sarcopenia, un proceso vinculado al envejecimiento que provoca la disminución progresiva de la masa y la función muscular. Para desacelerar este impacto y mantener la independencia física, resulta clave combinar una alimentación saludable y supervisada por profesionales con la práctica regular de ejercicios de fuerza.

Para fortalecer el cuerpo sin impacto articular ni rutinas eternas, existe un circuito corto enfocado en trabajar la fuerza y el equilibrio. La metodología es simple pero exigente: 20 segundos de trabajo activo por 10 segundos de descanso, repitiendo la secuencia para activar grandes grupos musculares en pocos minutos.

La rutina de dos ejercicios para los brazos El primer movimiento son las clásicas flexiones de brazos, un ejercicio fundamental para fortalecer el pecho, los tríceps y los hombros. Para realizarlas correctamente, comenzá boca abajo con las palmas apoyadas a la altura de los hombros. Mantené el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta las rodillas o los talones, contrayendo firmemente el abdomen y los glúteos. Si la versión tradicional resulta muy exigente, podés apoyar las rodillas en el suelo. Bajá el cuerpo de forma controlada hasta que el pecho casi toque el suelo, manteniendo los codos a 45 grados del torso, y empujá con fuerza para regresar a la posición inicial.