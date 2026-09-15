Solo 30 minutos: los 3 ejercicios con mancuernas para ganar fuerza y trabajar todo el cuerpo

A pesar de la falta de tiempo, realizar una rutina de 30 minutos de ejercicios con mancuernas es una opción viable para quienes buscan ganar fuerza y trabajar todo el cuerpo.

El entrenamiento corto es tan efectivo como las sesiones largas, ya que cuando hay poco tiempo para entrenar siempre es mejor realizar una rutina de 30 minutos que quedarse en el sillón.

El siguiente entrenamiento está enfocado en la fuerza, un factor clave para mantener y desarrollar masa muscular, fortalecer los huesos y mejorar la capacidad funcional cotidiana.

Primer ejercicio: Sentadilla con mancuernas Colocá los pies al ancho de las caderas agarrando una mancuerna con cada mano. Bajá lentamente hacia una sentadilla llevando la cadera hacia atrás y manteniendo el pecho abierto. Al subir extendé las mancuernas hacia arriba.

Recordá entrar en calor antes del entrenamiento. Shutterstock Segundo ejercicio: Curl de martillo con press De pie, mantené las mancuernas junto al cuerpo con las palmas enfrentadas. Realizá un curl de bíceps con agarre neutro llevando las pesas hacia los hombros y desde ahí empujalas hacia arriba hasta extender los brazos sobre la cabeza.

Tercer ejercicio: Sentadilla lateral con curl de bíceps Da un paso hacia un lado y flexioná la pierna que recibe el peso mientras llevás las caderas hacia atrás, realizando al mismo tiempo un curl de bíceps con las mancuernas.