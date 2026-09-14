Cumpliste 50 años: los 4 ejercicios que debes mantener de por vida

Pasaste los 50: la rutina de 4 ejercicios para conservar masa muscular y energía. Cambian por completo la salud.

Llegar a los 50 años exige adaptar la actividad física diaria. El cuerpo cambia sus necesidades y requiere ejercicios para preservar la masa muscular, cuidar la densidad ósea y mantener una independencia total por muchos años más.

Los cuatro ejercicios indispensables para proteger tu cuerpo y tu fuerza Las sentadillas son el primer pilar para conservar la fuerza en las piernas. Este movimiento fortalece los cuádriceps y los glúteos, protegiendo las rodillas y facilitando la tarea de levantarse de cualquier silla sin ayuda.

Si puedes mantener la posición cómodamente durante 30 segundos, puedes agregársela a una serie de 10 sentadillas activas para mejores resultados. Paola Carbajal Las caminatas a paso ligero representan la mejor opción para cuidar el corazón. Caminar a buen ritmo estimula la circulación sanguínea, cuida las articulaciones sin generar impacto y ayuda a mantener la movilidad agilizada día con día.

ALF PONCE / MDZ El puente de glúteos resulta clave para activar la zona central y la espalda baja. Al hacer este ejercicio sobre una colchoneta, refuerzas la pelvis, mejoras la postura diaria y previenes los dolores lumbares tan comunes a esta edad.