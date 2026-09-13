Arma tu rutina: los 5 ejercicios indispensables a partir de los 60 años

El secreto simple para ganar fuerza en las piernas y cuidar tus músculos a los 60. Los ejercicios fáciles que debes hacer a diario.

La fuerza se pierde rápido si dejas de mover el cuerpo. A partir de los 60 años la masa muscular disminuye si no la activas todos los días. Mantener la firmeza es simple si haces los ejercicios correctos desde la comodidad de casa.

La rutina para conservar el músculo y la fuerza Las sentadillas en silla son el primer paso para fortalecer las piernas. Solo tienes que sentarte y levantarte de una silla firme sin usar las manos. Este movimiento activa los muslos y glúteos.

El segundo ejercicio vital son los puentes de cadera sobre una colchoneta. Te acuestas boca arriba, doblas las rodillas y subes la pelvis con fuerza. Con este movimiento trabajas la espalda baja y mejoras el equilibrio al caminar.

Las flexiones en la pared son perfectas para mantener los brazos fuertes. Te colocas frente al muro, apoyas las palmas y empujas con el pecho. Es una forma fácil de ganar masa muscular sin lastimar tus articulaciones.

Las elevaciones de talón ayudan a reforzar las pantorrillas y la estabilidad. Solo debes pararte derecho y subir sobre las puntas de tus pies lentamente. Este ejercicio ayuda a prevenir caídas y mejora la circulación en las piernas.