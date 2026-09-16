Las historias desconocidas del disco que consagró a los Enanitos Verdes en América Latina

Hay discos que no solo reúnen canciones: también guardan decisiones, anécdotas y momentos decisivos que pocas veces llegan al público. Uno de ellos es “Habitaciones extrañas” , el trabajo que terminó de proyectar a los Enanitos Verdes fuera de Mendoza y que este jueves volverá a sonar de principio a fin.

El álbum será protagonista de una nueva edición de “Alta fidelidad: un encuentro para escuchar discos” , el ciclo que propone recuperar una costumbre desplazada por las plataformas y el consumo fragmentado: sentarse frente a un equipo de sonido, silenciar el teléfono y escuchar una obra completa.

La cita será este jueves 17, desde las 20, en la sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en España y Gutiérrez de Ciudad. La entrada será gratuita y la actividad se extenderá hasta las 23.

Editado en 1987, “Habitaciones extrañas” ocupa un lugar central en la historia de los Enanitos Verdes. El álbum contó con la producción artística de Andrés Calamaro y acompañó el salto internacional de la banda mendocina, que comenzaba a consolidar su llegada a distintos países de América Latina.

Antes de la reproducción del disco, el público podrá conocer parte de la historia que no quedó registrada en sus canciones. El invitado especial será Oscar Sayavedra , quien se desempeñaba como mánager del grupo durante la grabación y compartirá recuerdos y detalles desconocidos de aquella etapa.

Su participación permitirá reconstruir el contexto en el que nació el álbum, el clima que rodeó su producción y el momento en que una banda surgida en Mendoza comenzó a transformarse en un fenómeno continental.

Una noche para volver a escuchar

La propuesta de Alta fidelidad busca que la música vuelva a ocupar el centro de la escena. Durante la reproducción se invitará a los asistentes a guardar sus celulares y concentrarse exclusivamente en el sonido, emitido mediante un equipo preparado para ofrecer la mejor calidad disponible.

La experiencia comenzará con una presentación y un análisis del álbum, pensados como herramientas para enriquecer la escucha. No se trata solamente de volver a canciones conocidas, sino de descubrir matices, arreglos y decisiones musicales que suelen perderse cuando se escucha de manera rápida o interrumpida.

Además, durante la jornada habrá venta de vinilos, libros, vinos, tragos, empanadas, café y distintos objetos vinculados con la cultura rockera, como pines, gorras e imanes.

El ciclo finalizará el jueves 24 de septiembre con la escucha de Un baión para el ojo idiota, uno de los trabajos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.