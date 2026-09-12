Quién es la cantante mendocina que la rompe en redes y fue elegida por Spotify

Su rostro aparece por estos días en piezas gráficas de Spotify distribuidas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires . Detrás del nombre artístico Esperanzah está Esperanza Careri, una cantante y compositora de 26 años nacida en San Martín, Mendoza, que acaba de lanzar su primer álbum y fue seleccionada para integrar RADAR Argentina.

La elección coincidió con los primeros pasos de su álbum debut, "esperanzah.", en las plataformas digitales. Sin embargo, su historia con la música comenzó mucho antes de las canciones propias, la exposición nacional y una comunidad que hoy supera los 60 mil seguidores en Instagram y los 81 mil en TikTok.

La primera persona que la impulsó a subir a un escenario fue su madre Alejandra, profesora de música y cantante. Durante la escuela primaria la convocaba para participar de los actos, una experiencia que, con el tiempo, terminó ayudándola a perder la vergüenza.

“Cuando mi mamá dejó de trabajar en la escuela, yo seguí cantando. Le agradezco mucho porque todo eso me fue preparando para el escenario”, contó esperanzah a MDZ .

En 2021, con 20 años, participó de La Voz Argentina . La experiencia le dio visibilidad, amistades y entrenamiento frente al público, pero también la enfrentó de manera repentina con la exposición y las opiniones de desconocidos.

“Fue duro pasar de San Martín, donde nadie me conocía, a que de repente un montón de gente opinara sobre mí”, recordó. Cuando el programa terminó, la atención comenzó a disminuir y apareció una realidad que pocas veces se muestra en televisión: después de las cámaras, cada artista debe encontrar la forma de continuar por su cuenta.

De aquella etapa también surgió su amistad con Victoria May, otra participante del certamen, con quien años después grabaría “Reflejo”, una de las canciones de su primer disco. Más tarde, esperanzah sumó experiencia como corista de Gauchito Club entre 2022 y 2025.

Marcos Garcia / MDZ

Un disco con diferentes versiones de una misma artista

Esperanzah reúne composiciones atravesadas por el R&B latino, el neo soul, el pop y el bolero. Sus letras nacieron de experiencias personales, historias imaginadas y distintas maneras de transitar los vínculos. “Este disco habla de situaciones que me atravesaron. Siento que son distintas versiones de mí”, explicó la cantante. En “Vendo besos”, por ejemplo, el desamor aparece desde un lugar desafiante; “Testigos” muestra un costado más sensual, mientras que “Reflejo” expone su faceta más vulnerable.

La creación tampoco siguió siempre el mismo método. Algunas canciones comenzaron con melodías grabadas en el teléfono y otras crecieron durante el trabajo compartido con sus productores. En “Vendo besos”, buscó una base de percusión de bolero, registró una primera melodía y después construyó la historia.

Entre sus referencias aparecen dos figuras fundamentales de la música latinoamericana: Omara Portuondo y La Lupe. Sin embargo, el álbum no busca repetir una fórmula ni encerrar a la cantante en un único género. Su identidad surge, precisamente, del cruce entre esas influencias y un lenguaje contemporáneo.

El álbum fue producido por Lucca Beguerie Petrich (baterista de Usted Señálemelo) y Diego García Perdomo (MIUT). La mezcla y la masterización estuvieron a cargo de Nicolás Kalwill, mientras que Fader Digital y María Mohando realizaron la distribución digital y Tuti Petrich, el management. La identidad visual también reunió a artistas mendocinos: Santiago Mañanet realizó la tapa y el estilismo estuvo a cargo de Martina Ceverino.

Qué significa haber sido elegida por Spotify

RADAR es el programa global de Spotify destinado a acompañar y dar visibilidad a artistas emergentes. En esta edición, Esperanzah. es la única representante mendocina. La selección ya le permitió participar de un showcase en Casa Spotify Buenos Aires, organizado para músicos y referentes de la industria. También grabó un minidocumental y forma parte de una campaña gráfica desplegada en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. “Spotify se puso la diez conmigo”, resumió la artista sobre el acompañamiento recibido.

Las redes sociales también fueron decisivas en su crecimiento. Esperanzah las define como su carta de presentación y reconoce que le permitieron llegar a personas que no conocían su música. Al mismo tiempo, admite que la exposición puede generar ansiedad y comparaciones. Por eso, aunque valora su comunidad digital, todavía confía en una forma más antigua de circulación: que alguien escuche una canción y sienta la necesidad de recomendársela a otra persona.

Marcos Garcia / MDZ

Cuándo será la presentación en Mendoza

Esperanzah presentará su primer álbum el viernes 18 de septiembre, a las 22, en Willys Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria. El espectáculo tendrá formato de banda completa y contará con invitados especiales.

La acompañarán Diego García Perdomo en teclados, Didier Turello en batería, Luca Pinto en bajo y Charly Camac en guitarra. Las entradas cuesta $15.000.

Escuchá el disco "esperanzah."