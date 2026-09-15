Cuántas horas puede quedarse solo un perro en casa: qué recomiendan los expertos

Para bajar la ansiedad de los perros al quedarse solos, se recomienda pasearlos antes de salir y dejarles juguetes interactivos que los mantengan entretenidos.

Uno de los momentos más difíciles de tener mascotas en casa es cuando deben quedar solas durante algunas horas por trabajo o por determinados trámites. Aunque a muchos dueños les encantaría llevar a su perro a todos lados, muchas veces no es práctico y deben quedarse solos en casa.

Los perros son animales sociales y, al quedarse solos durante períodos prolongados, pueden aburrirse, sentirse solos o desarrollar comportamientos relacionados con la ansiedad. Si bien el tiempo que pueden permanecer sin compañía varía según la edad, la personalidad y las necesidades de cada animal, Purina recomienda que los perros adultos no pasen más de cuatro horas solos en casa.

Los juguetes y el ejercicio pueden ayudar a reducir el estrés durante la ausencia. Foto: Archivo En el caso de los cachorros, el período puede ser todavía menor, ya que necesitan salir con mayor frecuencia, alimentarse según su edad y recibir más atención y supervisión. Por eso, no existe un tiempo único que pueda aplicarse a todos los perros.

Sin embargo, algunos países cuentan con leyes que contemplan el tiempo que los animales de compañía pueden permanecer sin supervisión. En España, la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece que los perros no pueden permanecer solos sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas. En Argentina, en cambio, no existe actualmente una ley nacional que establezca un límite de horas para dejar solo a un perro.

Consejos para dejar un perro solo en casa Cuando es necesario dejar al perro solo durante algunas horas, preparar el entorno puede ayudar a que atraviese ese período de una manera más tranquila. Contar con agua, entretenimiento y un espacio adecuado también permite cubrir sus necesidades básicas durante la ausencia.