No es el limonero: el árbol frutal ideal para tu jardín
El níspero es un árbol frutal de bajo mantenimiento que aporta sombra, flores aromáticas y frutos anaranjados al jardín.
A la hora de elegir un árbol frutal para el jardín, el limonero suele ser la opción indiscutida. Pero hay otro que también puede brindar al hogar sombra, frutos y un aroma particular: el níspero.
El Eriobotrya japonica es un árbol de follaje perenne que aporta belleza al jardín con sus hojas grandes, verdes y rugosas, que le dan un aspecto tropical durante todo el año.
A diferencia de otras especies, florece durante el otoño y el invierno con racimos de pequeñas flores blancas que desprenden un perfume cautivador. Meses más tarde, al llegar la primavera, la planta ofrece sus clásicos frutos anaranjados y carnosos.
Cuáles son los cuidados del níspero en el jardín
- Luminosidad: necesita estar ubicado a pleno sol para desarrollarse correctamente y favorecer la maduración de sus frutos.
- Riego: requiere una hidratación moderada. Si bien es resistente a la sequía, durante la etapa de floración y fructificación el suelo no debe secarse por completo.
- Sustrato: se adapta a distintos tipos de tierra, pero es indispensable que cuente con un excelente drenaje para evitar que las raíces se pudran.
- Poda: solo precisa recortes de limpieza para eliminar ramas secas, permitir que la luz ingrese a la copa y facilitar la recolección.
Más allá de su valor productivo, el níspero es una especie muy valorada por los paisajistas debido a su bajo mantenimiento y su rusticidad. Es un árbol que resiste bien el frío moderado y no suele presentar grandes problemas de plagas.
Incorporar este ejemplar en el jardín permite contar con un rincón de sombra y, además, disfrutar de sus frutos frescos, que pueden consumirse directamente o utilizarse para preparar dulces caseros.