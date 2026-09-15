No es el limonero: el árbol frutal ideal para tu jardín

El níspero es un árbol frutal de bajo mantenimiento que aporta sombra, flores aromáticas y frutos anaranjados al jardín.

El níspero es un árbol frutal ideal para el jardín.

A la hora de elegir un árbol frutal para el jardín, el limonero suele ser la opción indiscutida. Pero hay otro que también puede brindar al hogar sombra, frutos y un aroma particular: el níspero.

El Eriobotrya japonica es un árbol de follaje perenne que aporta belleza al jardín con sus hojas grandes, verdes y rugosas, que le dan un aspecto tropical durante todo el año.

A diferencia de otras especies, florece durante el otoño y el invierno con racimos de pequeñas flores blancas que desprenden un perfume cautivador. Meses más tarde, al llegar la primavera, la planta ofrece sus clásicos frutos anaranjados y carnosos.

El árbol produce frutos anaranjados y flores de aroma intenso.Foto: Shutterstock Cuáles son los cuidados del níspero en el jardín Luminosidad: necesita estar ubicado a pleno sol para desarrollarse correctamente y favorecer la maduración de sus frutos.

necesita estar ubicado a pleno sol para desarrollarse correctamente y favorecer la maduración de sus frutos. Riego: requiere una hidratación moderada. Si bien es resistente a la sequía, durante la etapa de floración y fructificación el suelo no debe secarse por completo.

requiere una hidratación moderada. Si bien es resistente a la sequía, durante la etapa de floración y fructificación el suelo no debe secarse por completo. Sustrato: se adapta a distintos tipos de tierra, pero es indispensable que cuente con un excelente drenaje para evitar que las raíces se pudran.

se adapta a distintos tipos de tierra, pero es indispensable que cuente con un excelente drenaje para evitar que las raíces se pudran. Poda: solo precisa recortes de limpieza para eliminar ramas secas, permitir que la luz ingrese a la copa y facilitar la recolección. Más allá de su valor productivo, el níspero es una especie muy valorada por los paisajistas debido a su bajo mantenimiento y su rusticidad. Es un árbol que resiste bien el frío moderado y no suele presentar grandes problemas de plagas.