Las 5 plantas que debes poner en la entrada de tu casa para alejar las envidias

Pon estas plantas en la puerta de tu hogar y olvídate de las malas vibras. Qué plantas conviene poner para alejar las envidias.

Protege la entrada de tu casa. La puerta principal es un filtro natural para todas las energías que entran y salen a diario. Colocar las plantas adecuadas alejan las malas vibras.

La lista de plantas ideales para cuidar tu espacio El laurel es una opción excelente para ubicar junto al acceso principal. Se cree que esta planta frena las malas intenciones y aporta una sensación clara de protección desde el primer momento. Solo requiere un rincón iluminado y riegos moderados para crecer fuerte.

Los cactus resultan perfectos para colocar cerca de las ventanas o a los lados de la puerta. Sus espinas funcionan como un escudo directo contra las miradas ajenas y las intenciones pesadas. Además necesitan muy pocos cuidados y resisten bastante bien el paso del tiempo.

Las plantas para repisas con luz. Fuente. Shutterstock. La ruda ocupa un lugar importante cuando se busca limpiar el ambiente. Conviene situarla en la parte exterior del ingreso para que reciba luz solar. Si notas que la planta empieza a secarse, simplemente está cumpliendo su función protectora.

La lavanda aporta un aroma suave que relaja a cualquiera que cruce el umbral de tu vivienda. Su presencia promueve un entorno pacífico y neutraliza cualquier tensión que traigan las visitas del exterior. Su color violeta también añade un toque visual agradable y refrescante a la vista.