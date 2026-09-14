Las 5 plantas perfectas para tu patio: disfruta la primavera al máximo

Las 5 plantas que llenarán tu patio de colores intensos esta primavera. Prepara esta temporada con estas flores.

La primavera ya llega al patio. Es el momento perfecto para renovar los espacios exteriores con colores vivos y fragancias frescas. Conoce las mejores plantas para transformar tu rincón verde esta temporada.

Las plantas indispensables para dar vida a tu espacio La lavanda es una opción fantástica para cualquier rincón soleado. Esta planta soporta muy bien el calor y regala espigas moradas con un aroma exquisito. Además atrae mariposas y abejas que llenan de vida todo el jardín.

La lavanda, tan común y accesible, guarda una riqueza de beneficios que no solo transforman jardines, sino también el día a día de quienes deciden adoptarla Foto: SHUTTERSTOCK Las petunias ofrecen una variedad enorme de tonos intensos y brillantes. Florecen de forma abundante desde el inicio de la primavera hasta bien entrado el verano. Solo necesitan una buena dosis de luz solar directa y un riego regular.

Las petunias traen vida al jardín. Foto: Pexels El geranio es un clásico infaltable en los patios por su resistencia. Sus ramilletes rojos, rosados y blancos florecen sin parar durante los meses cálidos. Riega la base sin mojar sus hojas para mantener la planta sana.

Jardín Cuidados del geranio Foto: Shutterstock La verbena cubre canteros y macetas de forma tupida. Sus flores pequeñas crecen en racimos apretados que aguantan muy bien el sol pleno. Es una alternativa excelente si buscas color continuo con poco trabajo.