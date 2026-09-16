Reforma en la SIDE: qué requisitos habrá que cumplir y qué estará prohibido para ser un agente de inteligencia

El Gobierno oficializó una reforma en la SIDE que modifica las reglas para ingresar, desarrollar una carrera y permanecer dentro del organismo de inteligencia. El nuevo estatuto fue aprobado mediante el Decreto 1021/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial , y establece un sistema basado en criterios de idoneidad, mérito, formación y evaluaciones periódicas.

Uno de los principales cambios está en la incorporación de nuevos agentes . La SIDE deberá realizar una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Para anotarse será necesario ser argentino, mayor de edad, contar como mínimo con el secundario completo, reunir las condiciones psicofísicas exigidas y superar controles de contrainteligencia. Entre estos últimos se incluye un examen socioambiental, además de los mecanismos de selección que determine el organismo.

Sin embargo, reunir esas condiciones no garantiza el ingreso. El estatuto establece que no podrán incorporarse personas condenadas o con procesamiento firme por delitos incompatibles con la función pública, quienes estén inhabilitados para ejercer cargos estatales o aquellos que hayan sido destituidos de la administración pública, las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad.

También aparece una condición particular: quedarán afuera quienes mantengan acciones judiciales, reclamos administrativos o litigios pendientes contra la SIDE, al menos mientras esa situación continúe.

Aprobar el curso tampoco significará pasar inmediatamente a formar parte de la planta permanente . Los seleccionados podrán ingresar primero a una planta condicional por un período máximo de un año. Durante esa etapa serán evaluados y, una vez cumplido el plazo, la SIDE resolverá si confirma o finaliza la relación laboral. El nuevo esquema comenzará a aplicarse desde el 1° de enero de 2027.

La carrera, además, quedará dividida en tres cuadros según el nivel de formación. El cuadro A estará principalmente reservado para quienes tengan título universitario o superior; el B contemplará estudios terciarios o universitarios intermedios; y para el cuadro C alcanzará con el secundario completo. Los ascensos estarán sujetos a capacitación, aptitud psicofísica, permanencia mínima y evaluaciones favorables de desempeño.

Las prohibiciones para los agentes de inteligencia

Las restricciones serán considerablemente mayores una vez adentro. Los agentes deberán tener dedicación exclusiva, mantener el secreto sobre la información conocida durante sus funciones incluso después de abandonar el organismo y someterse cuando corresponda a pruebas de competencia, confiabilidad, idoneidad, contrainteligencia y aptitud psicofísica.

Además, no podrán trabajar de manera remunerada ni ad honorem para personas o empresas relacionadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado, encuestas, vigilancia o investigaciones. También estarán prohibidos el uso de información obtenida por el cargo para beneficio propio, la recepción de dádivas vinculadas con sus funciones y determinadas contrataciones con el Estado.

El control alcanzará incluso algunas actividades cotidianas. Los agentes tendrán que solicitar autorización anual para dar clases, estudiar, publicar artículos, participar como expositores o realizar determinadas actividades profesionales o comerciales. También deberán informar viajes de más de 200 kilómetros con anticipación y pedir autorización antes de salir del país. Como regla general, deberán fijar domicilio dentro de un radio de 200 kilómetros de su lugar de trabajo.