Anses: cómo cambiar el banco para cobrar la jubilación

Los jubilados de Anses pueden cambiar el banco para cobrar sus haberes de forma digital o presencial, cumpliendo con ciertos requisitos previos.

Anses permite a los jubilados y pensionados modificar su entidad bancaria de forma 100% digital o presencial.

Lidiar con largas filas, mudarse o simplemente preferir la atención de otra entidad son motivos suficientes para querer buscar una alternativa a la hora de percibir los haberes. En este sentido, jubilados y jubiladas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden modificar el lugar de cobro de manera rápida y sin complicaciones.

El organismo previsional aclara que los beneficiarios tienen total libertad para solicitar el traspaso cuando lo deseen. Las opciones disponibles incluyen cualquiera de los bancos habilitados en el sistema o, para quienes residen en zonas rurales, las propias oficinas de Anses.

La gestión puede realizarse de forma 100% digital o asistiendo a una sucursal. La única excepción aplica a los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, quienes deben hacer el trámite de manera estrictamente presencial y con turno previo.

Para gestionar el traspaso, es obligatorio que el beneficiario haya cobrado al menos una vez en el banco que se le asignó en un principio. ALF PONCE MERCADO / MDZ Requisitos y documentación necesaria Para avanzar con la modificación de la entidad de pago, el solicitante debe cumplir con una condición fundamental: haber cobrado por primera vez en la entidad que se le asignó al momento de iniciar su jubilación o pensión. A partir de allí, la documentación solicitada varía según la vía elegida:

Trámite por internet: se requiere DNI, contar con la Clave de la Seguridad Social y tener los datos de contacto (celular y correo electrónico) previamente verificados en la plataforma.

Trámite presencial: es necesario llevar el DNI físico y presentar completo el Formulario de Solicitud de cambio de agente pagador (PS 6.37). El paso a paso para gestionar el cambio de banco desde casa Para quienes prefieran evitar las sucursales y resolverlo desde la comodidad de su hogar, el procedimiento online es muy intuitivo y consta de las siguientes instancias: