Anses: qué beneficiarios cobran este miércoles 16 de septiembre
El calendario de pagos de Anses sigue avanzando este miércoles con depósitos para jubilados, AUH y otras asignaciones. Una prestación completa su cronograma por DNI.
Septiembre entra en la segunda mitad del mes y Anses mantiene activa la acreditación de distintas prestaciones. Este miércoles 16 será el turno de nuevos grupos de jubilados, titulares de la AUH y beneficiarios de asignaciones familiares, con fechas que cambian según la terminación del documento.
Una de las particularidades de la jornada estará en la Asignación por Prenatal. Los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán este miércoles y completarán así el recorrido previsto por terminación de documento para esta prestación durante septiembre.
Para quienes reciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, el calendario de pagos llegará a los documentos terminados en 6. La misma terminación corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo.
Anses: qué beneficiarios cobran este miércoles 16 de septiembre
El miércoles 16 de septiembre quedan alcanzados los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 6.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 6.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 6.
- Asignación por Embarazo: DNI terminado en 4.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 8 y 9.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa el período de pago para todas las terminaciones de DNI.
Las Pensiones No Contributivas ya completaron su cronograma por documento durante la jornada del lunes 14. En tanto, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo todavía deberán esperar unos días para comenzar a cobrar.
Qué pagos siguen el jueves 17 de septiembre
El calendario de Anses continuará el jueves con los jubilados y pensionados de la mínima cuyos DNI terminen en 7. También será el turno de los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo con esa misma terminación.
Por otra parte, la Asignación por Embarazo avanzará con los documentos terminados en 5. El viernes 18 volverán a modificarse las terminaciones y el calendario seguirá acercándose a sus últimos grupos del mes.