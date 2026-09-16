Anses: qué beneficiarios cobran este miércoles 16 de septiembre

Septiembre entra en la segunda mitad del mes y Anses mantiene activa la acreditación de distintas prestaciones. Este miércoles 16 será el turno de nuevos grupos de jubilados, titulares de la AUH y beneficiarios de asignaciones familiares, con fechas que cambian según la terminación del documento.

Una de las particularidades de la jornada estará en la Asignación por Prenatal. Los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán este miércoles y completarán así el recorrido previsto por terminación de documento para esta prestación durante septiembre.

Para quienes reciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, el calendario de pagos llegará a los documentos terminados en 6. La misma terminación corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo.

El calendario de pagos de Anses alcanza a jubilados, titulares de AUH y beneficiarios de distintas asignaciones.

Las Pensiones No Contributivas ya completaron su cronograma por documento durante la jornada del lunes 14. En tanto, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo todavía deberán esperar unos días para comenzar a cobrar.

Qué pagos siguen el jueves 17 de septiembre

El calendario de Anses continuará el jueves con los jubilados y pensionados de la mínima cuyos DNI terminen en 7. También será el turno de los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo con esa misma terminación.

Por otra parte, la Asignación por Embarazo avanzará con los documentos terminados en 5. El viernes 18 volverán a modificarse las terminaciones y el calendario seguirá acercándose a sus últimos grupos del mes.