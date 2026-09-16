Presupuesto 2027: cuánto destinará el Gobierno a Salud y cuál sería la diferencia con años anteriores

El martes por la noche, salió a la luz el proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación . Uno de los puntos centrales del documento es la partida que destinaría a la función de Salud -dentro de Servicios Sociales-, que incluye recursos para la atención médica, hospitales y establecimientos nacionales, vacunación, atención primaria, discapacidad, cáncer, salud mental, consumos problemáticos, entre otras áreas.

De acuerdo con lo declarado en el documento oficial, el Gobierno prevé destinar a Salud un presupuesto de $12.814.253.000.000 ($12 billones), frente a los $9.166.571.700.000 destinados para este 2026. La diferencia alcanza los $3.647.681.300.000 y representa una variación nominal interanual del 39,8% . De esta forma, la cartera de Salud representa el 6,3% del Presupuesto Nacional.

Tal como se detalla en el documento, hasta el 31 de julio de este año se gastó un total de $4.414.169.100.000 en Salud , lo que equivale a un 48,2% del presupuesto destinado para este 2026. Ahora bien, respecto a los gastos por jurisdicción, el Gobierno prevé que el Ministerio de Salud gaste un total de $9.220.258.500.000 este año y $10.726.832.400.000 el año que viene.

"La función Salud representa el 6,3% del Presupuesto Nacional, sobresaliendo los programas de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, cubriendo la asistencia médica a los pensionados y sus familias, con más de 700.000 beneficiarios para 2027, el Plan 1000 días y al Programa Ampliado de Inmunizaciones con la distribución de 30,0 millones de dosis de vacunas de diversa índole, entre otros", se puede leer en el documento oficial.

"Por otro lado, sobresale la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), abarcando la gestión presupuestaria de diversos hospitales y centros de salud de relevancia, postulándose el eficiente desempeño en la administración de los recursos para la salud. Adicionalmente, se incluyen acciones vinculadas al acceso a medicamentos e insumos médicos, la salud sexual y reproductiva, prevención primaria y secundaria del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis en la población general y las intervenciones en salud perinatal, niñez y adolescencia, entre otros", agrega.

Y, finalmente, detallaron: " Se contempla en esta función la atención de diversos Organismos Descentralizados, la asistencia al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las acciones sanitarias de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, además de funciones asistenciales, de regulación y de investigación y asistencia que realizan otros organismos".

Hospitales nacionales: cuánto se prevé destinar en 2027

Otro de los puntos que aparecen dentro de la política sanitaria es la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que concentra la gestión presupuestaria de distintos hospitales y centros de salud nacionales. El organismo pasará de $405.160 millones en 2026 a $479.331 millones en 2027. Esto implica una diferencia de $74.171 millones y una variación nominal del 18,3%.

Dentro de esta estructura se encuentran el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.

Cáncer, salud mental y consumos problemáticos

Para Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer se contemplan $17.767 millones. Las acciones incluyen prevención, detección temprana, tratamiento, seguimiento de pacientes, formación de profesionales y vigilancia epidemiológica. El proyecto menciona el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, el Programa de Cáncer de Mama y el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal.

En materia de salud mental, el programa Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas dispone de $2.396 millones y comprende acciones vinculadas con salud mental y salud bucodental. El proyecto contempla, entre otros puntos, capacitación de equipos, abordaje comunitario, fortalecimiento de redes, casas de medio camino, viviendas asistidas, dispositivos sociolaborales y centros de día.

Por otra parte, Prevención, Estadísticas e Investigación sobre Consumos Problemáticos cuenta con $5.073 millones, mientras que Atención y Acompañamiento a Personas con Consumos Problemáticos dispone de $78.668 millones. Dentro de esta política también se incluye el abordaje de la ludopatía, las apuestas en línea y otras conductas adictivas sin sustancia.

Las partidas para sistemas provinciales y otros programas de Salud

El programa Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud contará con $41.197 millones. De ese total, $36.933 millones corresponden a transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes.

Además, se contemplan $155.924 millones para Cobertura Sanitaria Compensatoria; $11.511 millones para Prevención y Control de Enfermedades Endémicas; y $4.736 millones para Estadísticas, Estudios e Investigaciones en Salud.

En cuanto a los organismos vinculados al área, el presupuesto de la Anmat pasa de $65.705 millones en 2026 a $76.483 millones en 2027; el INCUCAI, de $48.884 millones a $61.445 millones; la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, de $62.173 millones a $73.282 millones; y la Superintendencia de Servicios de Salud, de $131.482 millones a $158.797 millones.