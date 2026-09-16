Presupuesto 2027: Luis Caputo volvió a meterse con Discapacidad y generó un cortocircuito con los diputados libertarios

En el proyecto de Presupuesto 2027 , Luis Caputo volvió a meter mano en el área de Discapacidad . Se trata de un área sensible en la relación entre la Casa Rosada y el Congreso, que el año pasado sancionó una ley que obliga al ministro de Economía a destinar más fondos y ahora se encamina a prorrogarla .

Las modificaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 impone entre los artículos 36 y 41 dejan prácticamente sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad y modifican el sistema de prestaciones básicas: fijan la Pensión por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio, retoman la incompatibilidad con el empleo formal y desregulan el nomenclador de prestaciones básicas.

Este nuevo intento del Gobierno de Javier Milei de apuntar contra el sector de la discapacidad se da en paralelo a la búsqueda del bloque La Libertad Avanza en Diputados de llegar a una “alternativa superadora”. Esta se preveía diametralmente opuesta a lo que ingresó el martes a última hora, según lo que habían dicho semanas atrás los propios diputados del oficialismo.

Las modificaciones que impone el proyecto de Presupuesto son más parecidas a una iniciativa que el Gobierno presentó en el Senado, pero que no prosperó porque nadie quería quedar como el responsable de desregular el nomenclador o de volver al modelo de pensiones por invalidez laboral. Las diputadas libertarias Silvana Giudici (Capital Federal) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba) estaban trabajando con los bloques aliados en una alternativa muy distinta a la que el Gobierno volvió a presentar en el Presupuesto 2027.

“En el medio de la presentación del Presupuesto 2027, el bloque La Libertad Avanza está trabajando en un concepto superador de la emergencia”, reconoció este miércoles en el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda Rodríguez Machado. “Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos”, agregó.

Se calienta el debate en Diputados

Frente a este cortocircuito que apareció entre lo que los diputados libertarios proponían (sin dar demasiados detalles) y lo que llegó de la Casa Rosada, la oposición puso el grito en el cielo. El primero de estos fue Maximiliano Ferraro (Capital Federal): “El Gobierno intenta colar en el Presupuesto 2027 la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

“Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, señaló el martes por la noche mientras se conocía la jugada del Gobierno con este tema.

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Y este miércoles en el plenario de comisiones el kirchnerismo puso el grito en el cielo. “El Gobierno propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y en su conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”, señaló el especialista en la materia, Juan Marino (Buenos Aires).

“Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, agregó.

A su turno, Giudici aclaró que La Libertad Avanza “mantiene la disposición para lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva estos beneficios permanentes”. “Hay división de poderes en nuestro país: nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar después el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, remarcó.

En ese contexto, Giudici llamó a “seguir trabajando en un dictamen, si se puede de unidad, para atender las necesidades de la población con discapacidad de manera permanente”.

La explicación del oficialismo

Por lo bajo, distintas fuentes del oficialismo intentaron explicar frente a este cronista qué ocurrió y descartaron que se tratara de un cortocircuito entre el Gobierno y el bloque oficialista. “El Gobierno viene trabajando hace meses en este Presupuesto y, para tratar el tema de discapacidad, recurrió a un proyecto que se había presentado en el Senado”, introdujo una fuente libertaria que sigue de cerca esta discusión.

“En Diputados estamos trabajando en algo que sea superador, y si encontramos esos puntos de acuerdo vamos a avanzar con los que mejor nos parezca. No hay nada tallado en piedra”, remarcó una fuente libertaria que se atrevió a desafiar el proyecto del Gobierno.