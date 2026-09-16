El Gobierno planea aumentar el presupuesto para educación pero aún no ejecutó la mitad de lo pactado para este año

Como todos los 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó la Ley de Presupuesto 2027 que el Congreso debe revisar y debatir en los próximos días. El texto establece las principales pautas de ingresos, gastos y resultado fiscal para el próximo año.

Uno de los puntos interesantes del proyecto es cuánto presupuesto se le destinará a Educación , que comparte categoría con Cultura. Además de políticas educativas, como el Plan Nacional de Alfabetización, en este ítem se contempla el financiamiento a escuelas y universidades públicas, un tema que generó mucha polémica y movilizaciones estos últimos años.

Si bien el presupuesto recientemente presentado aumenta la inversión, datos oficiales demostraron que, hasta julio de este año, el Ejecutivo aún no cumplió con la mitad de lo que se había pactado para Educación en el Presupuesto 2026.

En la Ley de Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo decidió destinar $11.196.743.000 a Educación y Cultura. Esto implica un aumento de 27,2% con respecto al presupuesto que rige actualmente y, según el documento oficial, representa el 5,5% de la totalidad del Presupuesto Nacional.

Asimismo, el texto indica que se planteó destinar $9.345.116.000 particularmente a la Secretaría de Educación . Con dicha cifra, se planea financiar distintos programas, entre ellos "el Desarrollo de la Educación Superior (con 2,1 millones de alumnos); el Plan Nacional de Alfabetización, la Gestión de Becas a Estudiantes, la atención de comedores escolares, la asistencia mediante vouchers educativos y diversas acciones de infraestructura, entre otras políticas", dice el texto.

El presupuesto de Educación y Cultura para 2026 y para 2027.

Presupuesto de la Secretaría de Educación de 2027.

Además, el art. 12 del proyecto propone fijar "como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de $7.349.082.049.312". Es importante destacar que, luego del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno aún debe 2.500.000.000.000 de la Ley de Financiamiento Universitario, que terminó aprobándose en agosto de 2025.

El Gobierno aún no cumplió con el presupuesto de Educación para este año

Por otro lado, el documento oficial reveló otro dato importante: hasta julio de este año, se había ejecutado únicamente el 44,8% de lo que se había planteado para Educación y Cultura en el Presupuesto 2026, es decir, menos de la mitad.

Presupuesto ejecutado hasta julio de 2027.

En números concretos, el porcentaje representa $3.943.909.000, mientras que lo estipulado para 2026 era $8.802.865.000.