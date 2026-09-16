Anses suspendió una importante ayuda a muchos beneficiarios: cuál es el motivo

Durante septiembre, algunos beneficiarios de una importante ayuda que se paga a través de Anses pueden encontrarse con una sorpresa al ingresar a Mi Anses: no aparece una fecha para cobrar. Una de las razones posibles está vinculada con los controles de asistencia que se realizan sobre las Becas Progresar Obligatorio.

El programa depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, mientras que Anses es el organismo encargado de efectuar los pagos. Para mantener la beca, los estudiantes deben cumplir una serie de condiciones académicas, entre ellas conservar la regularidad y asistir a la institución educativa.

El reglamento vigente establece tres certificaciones durante el año para los titulares de Progresar Obligatorio. La segunda comienza a estar disponible entre julio y agosto y permite a las escuelas informar, entre otras cuestiones, la situación académica del estudiante.

Este punto resulta clave para quienes dejaron de cobrar. El artículo 27 establece que, si durante esa segunda certificación se detecta que un estudiante no está asistiendo al establecimiento educativo, puede aplicarse una suspensión condicionada de la beca .

La suspensión no necesariamente implica la pérdida definitiva del beneficio. Según la normativa, puede mantenerse hasta que el alumno se reincorpore y la institución vuelva a certificarlo como estudiante regular dentro de la plataforma Progresar.

Por eso, la ausencia de una fecha de pago en Mi Anses no permite por sí sola confirmar que este sea el motivo. Quienes tengan dudas deben consultar el estado de su beca directamente en la plataforma Progresar, ingresando mediante su cuenta de Mi Argentina, donde se informa la situación de cada solicitud o beneficio.

Cuánto paga Anses por las Becas Progresar

Para 2026, el monto establecido para las distintas líneas de Progresar es de $35.000 por cuota. En el caso de Progresar Obligatorio, una parte del dinero queda sujeta al cumplimiento de las condiciones académicas previstas en el programa.

Además de la asistencia, el programa contempla actividades de extensión formativa obligatorias. El Gobierno recordó al abrir la segunda convocatoria de 2026 que un registro negativo de presencialidad puede generar la suspensión de la beca y que el cumplimiento de esas actividades es necesario para acceder al cobro completo.