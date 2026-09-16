Los precios mayoristas dejaron atrás el cero y subieron 2,1% en agosto

El índice de precios mayoristas registró un incremento del 2,1% en agosto y dejó atrás la marca de 0,8% del mes anterior.

El índice de precios mayoristas (IPIM) aumentó 2,1% en agosto respecto de julio, según el Indec, y dejó atrás el 0,8% registrado el mes de junio que valió el festejo del presidente Javier Milei, asegurando que por fin la inflación alcanzaba el anhelado cero. De esta forma acumuló una suba de 19,1% en los primeros ocho meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó 29,8%.

La medición de agosto estuvo determinada por un aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los productos importados. Dentro de los productos nacionales, los precios de los productos primarios aumentaron 4,6%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica subieron 1,3%. Entre los componentes del índice, petróleo crudo y gas registró el mayor incremento, con 8%, seguido por energía eléctrica, con 2,7%.

En detalle, el índice de precios mayoristas de agosto Los productos agropecuarios aumentaron 2,2% en agosto, los pesqueros 1,7% y los minerales no metalíferos 1,1%. En el segmento manufacturero, alimentos y bebidas subieron 1,4%, productos textiles 1,7%, prendas de materiales textiles 1,4% y madera y productos de madera 2,4%.

También se registraron aumentos en tabaco, con 2,4%; productos metálicos básicos, con 1,7%; máquinas y aparatos eléctricos, con 2,1%; equipos y aparatos de radio y televisión, con 2,3%; equipos para medicina e instrumentos de medición, con 2,4%; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 1,6%.

En la comparación interanual, el IPIM acumuló una suba de 29,8%. Los productos nacionales aumentaron 30,5%, con un incremento de 38,8% en los productos primarios y de 28,1% en manufacturados y energía eléctrica. Los productos importados, en tanto, registraron una variación de 21,3% en los últimos doce meses.