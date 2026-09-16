Todo lo que tenés que saber de GTA 6: cuánto cuesta, cuándo sale y en qué horario se podrá jugar

Después de más de una década de espera desde la última entrega principal de la saga, GTA 6 ya tiene fecha oficial de lanzamiento. Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una campaña para un jugador protagonizada por Jason y Lucía.

La nueva aventura llevará a los jugadores nuevamente a Vice City , aunque esta vez como parte de un territorio mucho más amplio: Leonida, una región inspirada en Florida que combinará zonas urbanas, áreas naturales y distintos escenarios vinculados con Miami. Además de confirmar las consolas, Rockstar ya oficializó los precios de las distintas ediciones y puso en marcha la preventa en las tiendas digitales. La expectativa, mientras tanto, crece a medida que se acerca uno de los lanzamientos más importantes de la industria.

La edición estándar de GTA 6 tendrá un precio de 79,99 dólares en Estados Unidos y 79,99 euros en la zona euro. En Reino Unido costará 69,99 libras, mientras que en Australia tendrá un valor de 129,95 dólares australianos y en Japón llegará a 9.800 yenes.

GTA 6 tendrá una edición estándar de 79,99 dólares y otra Ultimate que costará 99,99 dólares.

Por encima se ubicará la edición Ultimate, cuyo precio será de 99,99 dólares en Estados Unidos y 99,99 euros en Europa. En Reino Unido costará 89,99 libras, mientras que en Australia tendrá un precio de 159,95 dólares australianos y en Japón alcanzará los 12.280 yenes.

Para América Latina, el valor se establecerá de acuerdo con la moneda y el tipo de cambio correspondiente a cada mercado. Rockstar Games también confirmó que las versiones físicas no incluirán un disco: las cajas contendrán un código para descargar el juego. La edición estándar permitirá acceder a la campaña principal. Además, quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán un mes de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, inspirado en la historia de la franquicia.

GTA 6 llevará a los jugadores nuevamente a Vice City, dentro de una extensa región inspirada en Florida. Rockstar Games

La edición Ultimate apuesta por contenido adicional

La versión Ultimate costará 20 dólares más que la estándar y mantendrá los beneficios de la reserva anticipada. Su principal diferencia estará en el contenido adicional que Rockstar incorporará desde el comienzo de la aventura.

Los compradores recibirán vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas. Estos elementos estarán integrados en la progresión narrativa de Jason y Lucía y ampliarán las posibilidades disponibles durante la campaña.

La historia será uno de los grandes pilares de esta primera etapa. Jason y Lucía recorrerán Leonida mientras intentan abrirse camino dentro de un mundo criminal que recuperará algunos de los elementos característicos de la saga, pero con un escenario considerablemente más amplio. La campaña estará centrada en ambos protagonistas y funcionará como el eje inicial de la experiencia. Rockstar todavía no ha planteado el lanzamiento alrededor de una modalidad multijugador como elemento principal, por lo que la atención estará puesta inicialmente en la historia.

GTA 6 tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, quienes recorrerán Leonida dentro de una historia criminal. Rockstar Games

A qué hora se podrá jugar GTA 6

Aunque la fecha oficial es el 19 de noviembre, los horarios publicados a partir de información de PlayStation Store apuntan a un lanzamiento escalonado por regiones, con habilitación a las 00:00 de cada país. De confirmarse este esquema, Nueva Zelanda será uno de los primeros territorios en acceder al juego. Ese momento se producirá cuando todavía sea el 18 de noviembre en buena parte del mundo.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el lanzamiento está previsto para las 8:00 del 18 de noviembre. En Bolivia y República Dominicana será a las 7:00, mientras que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú tendrán acceso desde las 6:00.

En México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el horario previsto será las 5:00 del 18 de noviembre. España, por su parte, tendrá acceso desde las 12:00.

GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sin versión para PC confirmada. Rockstar Games

PlayStation 5 y Xbox Series X/S son las consolas confirmadas

Por ahora, PlayStation 5 y Xbox Series X/S son las únicas plataformas confirmadas para el lanzamiento. Rockstar no anunció una versión para PC dentro de esta primera etapa.

La posibilidad de cambiar la región de la consola para intentar jugar antes tampoco garantiza un acceso anticipado. En PlayStation, la región está vinculada al país de la cuenta y a los datos de facturación, mientras que Xbox también aplica restricciones regionales para compras y determinados servicios.

Con una fecha definitiva, dos ediciones, precios internacionales y horarios de lanzamiento ya definidos, GTA 6 entra finalmente en su etapa decisiva. El 19 de noviembre marcará el regreso de una de las franquicias más importantes de los videojuegos y pondrá a prueba todo lo que Rockstar ha preparado durante estos años de espera.