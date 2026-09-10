GTA 6: confirman la hora exacta para empezar a jugar el esperado lanzamiento de Rockstar

GTA 6 ya tiene fecha de estreno y los jugadores argentinos esperan conocer uno de los datos más importantes: a qué hora podrán comenzar a jugar. Según los horarios que aparecen en PlayStation Store, el lanzamiento estaría configurado para producirse a las 00:00 del 19 de noviembre en el horario local de cada país.

Esto significa que el esperado título de Rockstar Games no se habilitaría de manera simultánea en todo el mundo. Por la diferencia horaria, Nueva Zelanda sería uno de los primeros territorios en recibirlo, mientras que en Argentina todavía sería la mañana del 18 de noviembre.

De acuerdo con la información recopilada a partir de las ventanas de lanzamiento de PlayStation Store, cuando GTA 6 se habilite en Nueva Zelanda a las 00:00 del 19 de noviembre, en Argentina serán aproximadamente las 08:00 del 18 de noviembre .

GTA 6 llega con Jason, Lucia y una renovada Vice City para explorar durante la aventura.

La diferencia de husos horarios permite entender por qué algunos jugadores podrán acceder al título muchas horas antes que otros. Nueva Zelanda se encuentra adelantada respecto de América Latina, por lo que cuando allí comience oficialmente el 19 de noviembre, en Argentina todavía quedará prácticamente un día completo para llegar a la fecha establecida.

Para los jugadores argentinos, sin embargo, esto no significa que el juego vaya a estar disponible a las 8:00 del 18 de noviembre. Esa hora simplemente marca el momento en el que Nueva Zelanda comenzaría a jugar. El lanzamiento para Argentina seguiría las condiciones establecidas para la región.

GTA 6 y Argentina estarán separados por varias horas debido a las diferencias entre husos horarios. Rockstar Games

Qué ocurre con el cambio de región

La diferencia horaria también abrió la puerta a una posibilidad conocida entre los jugadores: modificar la región de la consola para intentar acceder antes al videojuego.

En PlayStation, los usuarios pueden comprobar el país asociado a su cuenta desde Administración de cuentas, ingresando en “Tu información” y posteriormente en “Dirección residencial”. La compañía advierte que la región de la cuenta debe coincidir con la información de facturación para realizar determinadas compras y descargar contenido.

En Xbox también existe la posibilidad de modificar la ubicación de la consola desde Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación, para seleccionar Nueva Zelanda y reiniciar el equipo.

Sin embargo, cambiar la región o la ubicación no garantiza el acceso anticipado a Grand Theft Auto 6. Las compras, el saldo de la cuenta y determinados servicios pueden estar sujetos a restricciones regionales. Por eso, intentar aprovechar la diferencia horaria puede no producir el resultado esperado.

GTA 6 y Argentina protagonizan una espera marcada por el horario internacional de lanzamiento. X (Twitter) 3emeOeil

GTA 6 llegará con Jason, Lucia y una nueva Vice City

Mientras se acerca el lanzamiento, Rockstar Games continúa mostrando detalles de su próximo mundo abierto. El material presentado hasta ahora permite conocer mejor a Jason y Lucia, los dos protagonistas de la historia, cuya relación tendrá un papel central en la aventura. El juego trasladará a los jugadores nuevamente a Vice City, aunque esta vez como parte de una región mucho más amplia denominada Leonida. El escenario incluirá persecuciones policiales, actividades, delitos y diferentes posibilidades de exploración.

Una de las mecánicas mostradas permite alternar entre Jason y Lucia durante determinadas situaciones, mientras que las rutinas de los protagonistas también tendrán importancia. La alimentación, el ejercicio y otras actividades podrán influir en aspectos de los personajes.

La propuesta apunta así a un mundo abierto más dinámico, donde las acciones del jugador tengan consecuencias sobre las situaciones que ocurren alrededor.

GTA 6 también revolucionó Netflix con millones de reproducciones tras presentar nuevo material del esperado videojuego. Rockstar Games

El adelanto de GTA 6 también revolucionó Netflix

La expectativa por el juego quedó reflejada incluso fuera del mundo de las consolas. El lanzamiento del Extended Look de GTA 6 en Netflix provocó un fuerte aumento en la actividad de la plataforma.

Según datos de Sensor Tower, el estreno del adelanto extendido impulsó un 125% el tráfico de Netflix frente al día anterior. El crecimiento se registró principalmente entre usuarios que ingresaron desde computadoras, mientras que el uso desde dispositivos móviles también aumentó un 50% respecto del promedio de los jueves de las 12 semanas anteriores.

El tráiler también tuvo un fuerte impacto en YouTube: en menos de un día superó los 7 millones de reproducciones. Con este nivel de expectativa, la llegada de GTA 6 promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la industria. Para los jugadores argentinos, la fecha clave será el 19 de noviembre, aunque las diferencias en los horarios harán que la conversación sobre el lanzamiento comience mucho antes.