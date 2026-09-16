Los tres mejores iPhone para comprar en la temporada 2026

El reordenamiento del catálogo móvil de Apple redefine las opciones de compra tras la presentación de sus últimos dispositivos. A través de la nueva familia iPhone , los usuarios evalúan alternativas que van desde el avanzado iPhone 18 Pro hasta el primer formato plegable iPhone Duo , estableciendo un mapa de compra claro entre los mejores teléfonos de la marca.

La salida al mercado de la última camada implicó el cese formal de fabricación para la serie 17 Pro, mientras que diversos modelos previos conservan vigencia con incrementos leves en sus tarifas. Este escenario obliga a ponderar variables de peso como la apertura mecánica en fotografía, la autonomía de las baterías y los precios de venta al público.

La primera recomendación recae en el iPhone 18 Pro , un dispositivo que reúne los avances más contundentes dentro de un formato compacto. Su procesador A20 Pro de 2 nanómetros asegura un rendimiento sostenido superior, complementado por una batería que alcanza hasta 36 horas de reproducción continua de video frente a las 33 horas de su predecesor.

En el apartado óptico, incorpora un sensor Fusion de 48 megapíxeles con apertura física variable en cuatro posiciones (f/1.48, f/1.8, f/2.8 y f/4.0), mejorando las tomas nocturnas y el control del desenfoque real sin recurrir a filtros digitales. Además, suma carga rápida optimizada y amplía su memoria interna hasta los 2 terabytes de capacidad.

El iPhone 18 Pro suma una apertura de diafragma mecánico variable en su lente principal.

Para quienes descartan la exigencia de una cámara profesional o el procesador más reciente, el iPhone 17 tradicional se posiciona como una elección equilibrada. El equipo conserva un panel ProMotion con tasa de refresco adaptativa de 120 hercios y autonomía suficiente para una jornada completa de uso continuo.

El iPhone 17 conserva una tasa de refresco de 120 hercios con un valor más equilibrado. Imagen generada con IA

Asimismo, este modelo garantiza compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence y las herramientas del sistema operativo. Aunque registró un ajuste menor en su valor comercial, ofrece un rendimiento confiable a un costo bastante más accesible que la camada profesional actual.

Innovación y formato de pantalla en el iPhone Duo

La propuesta más singular corresponde al iPhone Duo, el primer modelo de pantalla flexible desarrollado por Apple. Con un precio de partida de 1.999 dólares que escala hasta los 3.199 dólares en sus variantes mayores, el equipo apunta a un segmento específico que busca un punto medio entre el celular y la tableta iPad.

El iPhone Duo inaugura el formato flexible con panel interno de 7,6 pulgadas.. Imagen generada con IA

No obstante, el terminal exige concesiones técnicas al carecer de un teleobjetivo dedicado y apoyarse únicamente en datos oficiales de laboratorio respecto a la durabilidad de su bisagra. Quienes ya cuentan con ambos formatos de la firma encuentran pocos justificativos prácticos, pero representa la alternativa más distintiva para entusiastas del diseño flexible.

El balance comercial entre los nuevos teléfonos

La oferta actual segmenta las prioridades de los compradores de manera precisa. Quienes priorizan la fotografía profesional y la potencia pura encuentran en el iPhone 18 Pro su mejor opción técnica, mientras que el iPhone 17 resuelve las tareas habituales sin exigir gastos desmedidos.

El despliegue del iPhone Duo cierra la pirámide de productos como una opción exclusiva para explorar formatos flexibles. De este modo, la renovación de teléfonos consolida tres perfiles bien delimitados para orientar la inversión dentro del ecosistema iPhone.