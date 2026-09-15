iPhone 18 Pro vs Google Pixel 11 Pro: comparativa a fondo entre ambos celulares

El segmento de celulares compactos prémium reúne a dos de los máximos referentes de la industria móvil internacional. A través del nuevo iPhone 18 Pro , la marca de la manzana compite directamente frente al Google Pixel 11 Pro, configurando un duelo técnico donde cada teléfono busca liderar el catálogo de la serie iPhone y el ecosistema Android.

La disputa comercial entre ambas marcas exhibe dos enfoques de ingeniería claramente diferenciados. El terminal de Cupertino fija su valor inicial en 1.199 dólares estadounidenses con chasis de aluminio y cristal Ceramic Shield 2, mientras que la propuesta de Mountain View parte desde los 1.099 dólares con estructura de aluminio y protección Gorilla Glass Victus 2 en ambas caras.

Los dos fabricantes optaron por diagonales idénticas de 6,3 pulgadas con tasas de refresco adaptativas de 1 a 120 hercios. El panel Super Actua del Google Pixel alcanza una resolución superior de 2.856 por 1.280 píxeles con 495 puntos por pulgada y un brillo máximo de 3.600 nits, superando los 3.000 nits y la densidad de 460 puntos por pulgada que entrega la pantalla Super Retina XDR de su rival.

Sin embargo, el frontal del iPhone 18 Pro achica el tamaño físico de la Dynamic Island para ganar área visual útil y permitir la visualización simultánea de hasta tres actividades en directo sin resignar los sensores de Face ID. En contraste, el modelo de Google mantiene una perforación circular simple acompañada por un lector de huellas dactilares y desbloqueo facial secundario.

En el rendimiento de cálculo, la distancia resulta evidente a favor del desarrollo de Apple. El chip A20 Pro fabricado en litografía de 2 nanómetros obtiene 4.006 puntos en la prueba mononúcleo de Geekbench 7 y 11.460 puntos en multinúcleo, superando con amplitud los 2.264 y 6.335 puntos que registra el procesador Tensor G6 del Google Pixel .

Ambos dispositivos integran cámaras de vapor para disipar el calor y evitar caídas de rendimiento durante sesiones prolongadas de uso exigente. En almacenamiento, el modelo de Google ofrece opciones de hasta 1 TB con 16 GB de memoria RAM, mientras que el terminal californiano estrena una configuración tope de 2 TB con 12 GB de memoria RAM estándar en toda su línea.

Óptica con apertura variable y telefoto del Google Pixel

El sistema de cámaras expone filosofías contrapuestas en el registro de imágenes. El modelo de Cupertino incorpora una lente principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura física variable entre f/1.48 y f/4.0, facilitando desenfoques ópticos naturales sin filtros digitales, junto a un ultra gran angular y un teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom de calidad óptica de 8 aumentos.

Por su parte, la alternativa de Google monta un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 48 megapíxeles con 5 aumentos ópticos que alcanza hasta 120 aumentos mediante algoritmos de inteligencia artificial. En el frente, la cámara para retratos del Pixel sube a 42 megapíxeles, mientras que su competidor ofrece un sensor Center Stage de 18 megapíxeles.

Google Pixel 11 Pro. Google

Batería y balance general entre ambos teléfonos

La autonomía favorece en reproducción continua de video al desarrollo de Apple, que alcanza hasta 36 horas frente a las más de 30 horas estimadas para la celda de 4.850 mAh de su contrincante. En carga por cable, el celular de la manzana recupera el 50% de la energía en 15 minutos con cargadores de 60 vatios, mientras que el terminal de Google demora 30 minutos para llegar al 55% con adaptadores de 30 vatios.

La comparativa demuestra que el Google Pixel 11 Pro entrega una pantalla más luminosa, mayor alcance de zoom digital y un precio de entrada más bajo. No obstante, el iPhone 18 Pro justifica su costo extra gracias a la potencia superior del procesador A20 Pro, la versatilidad de su apertura física mecánica y un ecosistema de video profesional que marca diferencias dentro del segmento de teléfonos de la familia iPhone.