iOS 27 llega el 14 de septiembre: modelos de iPhone compatibles con el sistema

La empresa Apple confirmó el lanzamiento de iOS 27 para una amplia lista de celulares iPhone desde el próximo lunes.

La actualización general a iOS 27 estará disponible a partir del lunes 14 de septiembre.

El calendario de actualizaciones de software móvil definió su fecha de desembarco oficial para millones de usuarios en todo el mundo. A través de la llegada de iOS 27, la compañía estadounidense iniciará la distribución global de este sistema operativo en terminales compatibles de la familia iPhone, sumando mejoras de seguridad, herramientas adaptadas y optimización interna.

La distribución formal comenzará el lunes 14 de septiembre mediante descarga inalámbrica directa desde los servidores centrales de la firma tecnológica. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la corporación resolvió sostener la compatibilidad sobre la totalidad de los equipos que ya funcionaban con la edición 26, garantizando continuidad operativa en modelos de temporadas pasadas.

Dispositivos compatibles con la actualización a iOS 27 La nómina técnica comprende unidades comercializadas a lo largo de los últimos siete años dentro del mercado internacional. El catálogo habilitado parte desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación, avanzando por las series 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la flamante variante iPhone Air.

El sistema operativo iOS 27 mantendrá soporte para terminales lanzados a partir del año 2019. Imagen generada con IA Asimismo, la descarga estará asegurada desde el primer día para los dispositivos presentados recientemente en Cupertino. Esta camada incluye al iPhone 18 Pro, la versión Pro Max y el nuevo iPhone Duo, el primer formato plegable desarrollado por la compañía norteamericana que arribará a las tiendas con este entorno precargado de fábrica.

Equipos excluidos del nuevo sistema operativo El límite de soporte técnico deja afuera a terminales que ya habían perdido la compatibilidad durante los ciclos de revisión previos. Modelos históricos como el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR no podrán descargar el paquete de instalación, permaneciendo anclados de forma definitiva en sus respectivas versiones anteriores.