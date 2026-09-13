iOS 27 llega el 14 de septiembre: modelos de iPhone compatibles con el sistema
La empresa Apple confirmó el lanzamiento de iOS 27 para una amplia lista de celulares iPhone desde el próximo lunes.
El calendario de actualizaciones de software móvil definió su fecha de desembarco oficial para millones de usuarios en todo el mundo. A través de la llegada de iOS 27, la compañía estadounidense iniciará la distribución global de este sistema operativo en terminales compatibles de la familia iPhone, sumando mejoras de seguridad, herramientas adaptadas y optimización interna.
La distribución formal comenzará el lunes 14 de septiembre mediante descarga inalámbrica directa desde los servidores centrales de la firma tecnológica. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la corporación resolvió sostener la compatibilidad sobre la totalidad de los equipos que ya funcionaban con la edición 26, garantizando continuidad operativa en modelos de temporadas pasadas.
Dispositivos compatibles con la actualización a iOS 27
La nómina técnica comprende unidades comercializadas a lo largo de los últimos siete años dentro del mercado internacional. El catálogo habilitado parte desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación, avanzando por las series 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la flamante variante iPhone Air.
Asimismo, la descarga estará asegurada desde el primer día para los dispositivos presentados recientemente en Cupertino. Esta camada incluye al iPhone 18 Pro, la versión Pro Max y el nuevo iPhone Duo, el primer formato plegable desarrollado por la compañía norteamericana que arribará a las tiendas con este entorno precargado de fábrica.
Equipos excluidos del nuevo sistema operativo
El límite de soporte técnico deja afuera a terminales que ya habían perdido la compatibilidad durante los ciclos de revisión previos. Modelos históricos como el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR no podrán descargar el paquete de instalación, permaneciendo anclados de forma definitiva en sus respectivas versiones anteriores.
La restricción abarca también a dispositivos más antiguos como el iPhone X, la serie iPhone 8 y las líneas iPhone 7 y iPhone 6s. De este modo, la empresa establece el corte de arquitectura en los procesadores lanzados antes de 2019 para asegurar un estándar mínimo de fluidez y estabilidad en el rendimiento del procesador.
Exigencias de hardware y funciones limitadas en el iPhone
La instalación general no garantiza el acceso irrestricto a la totalidad de las prestaciones anunciadas por la marca. Las capacidades vinculadas a Apple Intelligence conservan requerimientos técnicos estrictos que demandan procesadores avanzados, quedando reservadas de forma exclusiva para los modelos lanzados a partir del iPhone 15 Pro.
Además, los usuarios radicados en la Unión Europea afrontarán restricciones geográficas adicionales al momento del estreno. Las herramientas avanzadas del asistente Siri no estarán activas en ese territorio debido a las adecuaciones legales vinculadas a la Ley de Mercados Digitales que rige sobre las plataformas comunitarias.
Pasos de instalación y despliegue del sistema operativo
Para actualizar el teléfono, los usuarios deberán ingresar a la sección de Ajustes, seleccionar la pestaña General y pulsar en Actualización de software. La pantalla mostrará la disponibilidad del archivo ejecutable junto con la alternativa de habilitar descargas automáticas nocturnas mientras el equipo permanezca conectado a una red inalámbrica y a la corriente eléctrica.
Con el lanzamiento programado de iOS 27, la compañía amplía la vida útil de su catálogo activo de iPhone. La entrega de este sistema operativo ratifica el compromiso con dispositivos de generaciones previas, asegurando parches críticos y estabilidad cotidiana en millones de terminales en circulación.