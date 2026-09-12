Samsung Galaxy S26 Ultra baja de de precio en Mercado Libre tras la salida del iPhone 18 Pro Max

Para competir de lleno con el iPhone 18 Pro Max , Samsung apuesta fuerte con su Galaxy S26 Ultra y una rebaja que lo deja por debajo de los 2 millones de pesos en Mercado Libre . El equipo reúne algunas de las especificaciones más avanzadas de la marca, con una pantalla de gran tamaño, procesador de última generación, cámara de 200 MP y funciones de inteligencia artificial.

El Galaxy S26 Ultra incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ de 3120 x 1440 píxeles . El panel ofrece una tasa de refresco adaptativa de entre 1 y 120 Hz, una característica que permite ajustar la fluidez según el contenido y optimizar el consumo energético.

Samsung busca posicionarse como rival directo del iPhone 18 con un smartphone premium de gran potencia

Uno de los principales diferenciales de esta generación es la nueva Pantalla de Privacidad integrada, pensada para reducir la visibilidad del contenido para las personas que observan el teléfono desde determinados ángulos. A esto se suma la reproducción de hasta mil millones de colores, que busca ofrecer imágenes más precisas y una experiencia especialmente atractiva al mirar videos, fotografías o jugar.

Por tamaño y resolución, el dispositivo apunta directamente al segmento premium y ofrece una superficie amplia para quienes utilizan el celular como herramienta de entretenimiento y productividad.

El rendimiento está a cargo del Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un procesador de 3 nanómetros desarrollado para los teléfonos de alta gama de Samsung .

El Galaxy S26 Ultra cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que permite ejecutar aplicaciones exigentes y realizar múltiples tareas con fluidez. El almacenamiento, eso sí, no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD.

El teléfono llega con Android 16 y la interfaz One UI 8.5, acompañados por un conjunto de herramientas de Galaxy AI. Entre ellas aparecen Intelligent Photo, Creative Studio, Now Nudge, Now Bar & Now Brief, Circle to Search y Finder.

Estas funciones buscan integrar la inteligencia artificial directamente en diferentes tareas del teléfono, desde la edición de fotografías hasta la búsqueda de información y la interacción con determinados contenidos.

Una cámara de 200 MP como protagonista

En fotografía, Samsung mantiene una de sus principales apuestas con una cámara principal de 200 MP, con apertura f/1.4 y estabilización óptica de imagen.

El sistema trasero se completa con un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos: uno de 50 MP con zoom óptico de 5x y otro de 10 MP con zoom óptico de 3x. Esta combinación permite cubrir diferentes distancias focales sin depender exclusivamente del zoom digital.

También incorpora funciones destinadas a mejorar las fotografías y videos nocturnos, además de herramientas basadas en Galaxy AI para editar y modificar imágenes. En el frente, el dispositivo utiliza una cámara de 12 MP con apertura f/2.2, destinada principalmente a selfies y videollamadas.

El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica avanzada. Shutterstock

Batería, diseño y precio para competir

El Galaxy S26 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida por cable de hasta 60 W, además de carga inalámbrica rápida. Es una configuración pensada para acompañar jornadas intensivas de uso y reducir los tiempos necesarios frente al cargador. En cuanto al diseño, el equipo tiene un grosor de 7,9 milímetros y un peso de 214 gramos. También cuenta con certificación IP68, que ofrece protección frente al agua y el polvo.

Con este conjunto de características, Samsung apunta claramente al segmento más alto del mercado y busca posicionar al Galaxy S26 Ultra como una alternativa directa al nuevo iPhone 18 Pro Max.

En Mercado Libre, el modelo de 256 GB y 12 GB de RAM se encuentra actualmente a $1.969.000. Además, el pago puede realizarse en 6 cuotas de $442.992, una alternativa de financiación para quienes prefieran distribuir el desembolso de la compra.