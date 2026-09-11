Samsung baja el precio del Galaxy Watch Ultra2 en Mercado Libre

El lanzamiento del Apple Watch Ultra 4 vuelve a poner en primer plano la competencia por el segmento de los relojes inteligentes premium. Frente a la nueva propuesta de Apple, Samsung busca mantener atractivo uno de sus modelos más completos y ahora ofrece una rebaja para el Galaxy Watch Ultra2 en Mercado Libre .

El smartwatch de Samsung combina una construcción de titanio , pantalla Super AMOLED de alto brillo, GPS de doble frecuencia, conectividad LTE y una batería pensada para acompañar entrenamientos y actividades al aire libre durante largas jornadas. También suma sensores para monitorear diferentes parámetros relacionados con la actividad física y el bienestar.

Con una propuesta enfocada en resistencia, autonomía y funciones deportivas, el Galaxy Watch Ultra2 s e presenta como una alternativa para quienes buscan un smartwatch premium que pueda utilizarse tanto durante el entrenamiento como en el día a día.

El Galaxy Watch Ultra2 cuenta con una caja de 47 milímetros fabricada en titanio , material que combina resistencia y bajo peso para un dispositivo pensado especialmente para actividades deportivas y outdoor.

La protección se completa con un cristal de zafiro, diseñado para soportar mejor el uso cotidiano y reducir el riesgo de rayones. El equipo también cuenta con certificación IP69K, resistencia al agua de 10 ATM y certificación EN13319, características que amplían sus posibilidades de utilización en diferentes entornos.

La pantalla es otro de sus puntos destacados. Se trata de un panel Super AMOLED con un brillo que puede alcanzar los 5.000 nits, una característica especialmente útil cuando el reloj se utiliza en exteriores y bajo luz solar intensa. La correa está fabricada en fluoroelastómero y el conjunto mantiene un diseño deportivo, aunque con una estética suficientemente sobria para utilizarlo también durante las actividades cotidianas.

Samsung apuesta por titanio, cristal de zafiro y resistencia al agua para ofrecer mayor durabilidad durante entrenamientos. Samsung

GPS de doble frecuencia y funciones deportivas

El Galaxy Watch Ultra2 está pensado para quienes realizan actividad física con frecuencia. Su sistema de GPS de doble frecuencia busca ofrecer mayor precisión en recorridos y entrenamientos al aire libre. El reloj permite realizar seguimiento de diferentes actividades deportivas y dispone de funciones específicas para quienes practican disciplinas outdoor. También está preparado para el seguimiento de actividades acuáticas y determinadas funciones relacionadas con el buceo compatible.

A nivel de almacenamiento, incorpora 64 GB de memoria interna y 2 GB de RAM, espacio suficiente para instalar aplicaciones y almacenar música y otros contenidos directamente en el dispositivo.

Además, la conectividad LTE permite mantenerse comunicado sin tener necesariamente el teléfono cerca, siempre que el operador y la configuración contratada sean compatibles con esta función.

Samsung mantiene competitivo su reloj inteligente premium con una rebaja de precio disponible actualmente en Mercado Libre. Samsung

Sensores para controlar actividad y bienestar

Más allá de las funciones deportivas, Samsung apuesta por convertir el Galaxy Watch Ultra2 en una herramienta de seguimiento cotidiano. El dispositivo incorpora el Samsung BioActive Sensor, que permite registrar diferentes métricas relacionadas con la actividad y el bienestar. Entre ellas se encuentran la frecuencia cardíaca, pasos, calorías, actividad diaria, sueño, temperatura y composición corporal.

También permite consultar diferentes métricas durante los entrenamientos y utilizar el GPS para registrar recorridos y actividades al aire libre. La combinación de sensores, GPS y seguimiento deportivo hace que el reloj resulte especialmente interesante para quienes quieren centralizar en la muñeca buena parte de la información relacionada con sus ejercicios, descanso y actividad diaria.

La tecnología de Samsung permite monitorear frecuencia cardíaca, calorías, pasos, temperatura y composición corporal desde la muñeca. Samsung

Cuánto cuesta el Galaxy Watch Ultra2 en Mercado Libre

La llegada del Apple Watch Ultra 4 genera un escenario de mayor competencia dentro del segmento premium y Samsung busca mantener vigente su propuesta con una reducción de precio.

En Mercado Libre, el Galaxy Watch Ultra2 pasó de costar $1.349.999 a $1.282.499, lo que representa una rebaja del 5%. Además, la publicación permite acceder al smartwatch en 6 cuotas de $288.540.