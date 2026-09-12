iPhone Duo: los puntos débiles y las dudas que deja el celular plegable

El debut de la compañía californiana en los formatos con pantalla flexible despierta tanto interés como objeciones técnicas inmediatas. A través de la presentación del iPhone Duo , la marca oficializó un teléfono llamado a competir en la gama alta, aunque su configuración deja dudas entre analistas que evalúan la relación costo-beneficio dentro del ecosistema móvil iPhone .

Las primeras valoraciones críticas de la prensa especializada señalan aspectos donde el dispositivo resigna prestaciones frente a los modelos convencionales de precio equivalente. La presencia de solo dos cámaras posteriores , el costo de entrada fijado en dos mil dólares y el temor a que la marca del pliegue se vuelva visible condicionan el entusiasmo inicial por este formato.

La principal barrera reside en el esquema comercial fijado por la empresa para este lanzamiento. El terminal inicia su preventa el 16 de octubre a un valor base de 1.999 dólares para la configuración de 256 GB de memoria, una cifra que supera holgadamente a la mayoría de los dispositivos convencionales del mercado actual.

Este piso tarifario excluye a usuarios interesados en pantallas amplias que ya eligen alternativas más accesibles como tabletas pequeñas. Periodistas y revisores coinciden en que pagar dos mil dólares por un formato experimental exige demasiadas concesiones cotidianas frente a las líneas prémium tradicionales.

En el terreno fotográfico, el equipo introduce un recorte llamativo al prescindir de una tercera lente dedicada. A diferencia del modelo 18 Pro, el dispositivo integra únicamente un sensor principal y un ultra gran angular en su chasis trasero, perdiendo el zoom óptico de largo alcance.

Este iPhone introduce un recorte llamativo al prescindir de una tercera lente dedicada. Imagen generada con IA

Esta ausencia obliga a depender de aumentos digitales en situaciones donde se busca capturar sujetos lejanos o retratos comprimidos. Para usuarios acostumbrados a las herramientas ópticas avanzadas de generaciones anteriores, este retroceso técnico desentona con el elevado desembolso monetario exigido por la marca.

Dudas sobre el pliegue y la ausencia de Face ID

La pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas arrastra la preocupación tradicional sobre la visibilidad de la arruga central con el uso continuo. Quienes consumen series y películas con frecuencia temen que el ojo termine enfocándose de manera inevitable en esa distorsión lineal al mirar escenas oscuras.

iPhone Duo: la falta del Face ID y cámaras limitadas. Imagen generada con IA

Asimismo, la sustitución del reconocimiento facial Face ID por un lector Touch ID lateral representa un paso atrás en agilidad biométrica. Aunque el botón físico resuelve el desbloqueo bajo el diseño pasaporte, la experiencia diaria pierde la inmediatez al validar compras y pagos en comercios.

Balance crítico en la gama alta de la línea iPhone

La propuesta técnica parece diseñada para un usuario general más que para entusiastas de la fotografía profesional o la autonomía extrema. Competidores del ecosistema Android mantienen configuraciones con sensores de mayor resolución y baterías más generosas a precios más bajos.

Con la llegada del iPhone Duo, el catálogo suma una pieza singular pero sujeta a compromisos evidentes. El nuevo teléfono busca consolidar a la marca en la gama alta, aunque el elevado costo y las renuncias funcionales invitan a la cautela antes de adoptar este primer modelo plegable de la familia iPhone.