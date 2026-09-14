iPhone Duo: cinco alternativas destacadas en el mercado de teléfonos plegables

El segmento de pantallas flexibles suma una etapa de fuerte competencia técnica con el ingreso formal de Apple en la categoría. A través del lanzamiento del iPhone Duo , la marca estadounidense redefine el mercado de teléfonos plegables , motivando una comparación directa entre los principales que disputan el terreno de la línea iPhone .

Con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, panel interno de 7,6 pulgadas y chip A20 Pro sobre un chasis de titanio, el modelo de Cupertino saldrá a la venta el 23 de octubre por 1.999 dólares. Su propuesta de diseño ancho tipo pasaporte encuentra alternativas en el ecosistema Android que combinan bisagras maduras, ópticas avanzadas y baterías de mayor capacidad.

El dispositivo surcoreano representa la opción más directa y accesible a escala global frente al iPhone Duo . Incorpora una pantalla de cubierta de 5,5 pulgadas y un panel interno de 7,6 pulgadas, acercándose a la proporción tipo pasaporte que eligió la compañía de la manzana.

El equipo utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dentro de una estructura liviana y delgada con tecnología de pliegue optimizada. Su precio de venta parte desde los 1.899,99 dólares en los Estados Unidos, ofreciendo distribución masiva en operadoras y tiendas comerciales.

La firma china presenta un rival directo en proporciones físicas mediante su formato ancho de segunda generación. El terminal integra una pantalla externa de 5,4 pulgadas y un panel principal de 7,7 pulgadas en un cuerpo con diseño pasaporte bien definido.

Huawei Pura X Max. Imagen generada con IA

En su interior monta el procesador Kirin 9030 Pro con el sistema operativo HarmonyOS 6.1, acompañado por una triple cámara trasera. Debido a que no cuenta con distribución oficial en Occidente ni con los servicios de Google, su adquisición internacional depende de plataformas de importación especializada.

Xiaomi 18 Fold

La alternativa de Xiaomi propone un panel exterior de 5,38 pulgadas y una superficie desplegable de 7,58 pulgadas con formato compacto. El teléfono alberga el procesador XRing 03, opciones de hasta 16 GB de memoria RAM y un módulo fotográfico principal de 200 megapíxeles calibrado junto a Leica.

El nuevo Xiaomi 18 Fold muestra su mecanismo de bisagra en un video oficial. Imagen generada con IA

El apartado energético sobresale gracias a una batería de 6.000 mAh con soporte para carga rápida de 67 vatios por cable y 50 vatios inalámbrica. Aunque su venta oficial se concentra en el mercado chino, diversas tiendas virtuales facilitan el envío de unidades a usuarios internacionales.

Oppo Find N6

Este modelo representa la evolución del formato libro tradicional hacia una reducción notable de la arruga central del panel. Su ingeniería de bisagra y pantalla sirvió como referencia de análisis técnico durante el desarrollo del iPhone Duo, destacando por su nivel de disimulo del pliegue.

Oppo Find N6. Imagen generada con IA

El dispositivo suma un sistema fotográfico desarrollado junto a la firma Hasselblad, combinando baterías de alta densidad con una estructura estilizada. La marca comercializa este equipo de forma selectiva en mercados puntuales, ofreciendo un entorno de multitarea maduro para trabajar con varias aplicaciones a la vez.

Honor Magic V6

La propuesta de Honor apuesta por la portabilidad al medir apenas 8,75 milímetros de grosor plegado y frenar la balanza en 219 gramos. Su arquitectura técnica combina el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con un acumulador de silicio y carbono de 6.660 mAh y protección certificada IP68 e IP69.

El equipo añade una cámara periscópica de 64 megapíxeles y destaca por su compatibilidad de enlace con dispositivos de Apple como computadoras Mac y relojes inteligentes. Con estas alternativas activas, el desembarco del iPhone Duo impulsa la competencia entre los teléfonos plegables, ampliando el abanico de teléfonos disponibles frente al clásico catálogo de iPhone.