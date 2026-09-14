iPhone 18 Pro vs Galaxy S26 Ultra: duelo de celulares de gran formato

El segmento de celulares de gran tamaño enfrenta a los dos fabricantes más representativos del mercado tecnológico global. A través del iPhone 18 Pro , la firma de la manzana compite frente al catálogo insignia de Samsung , conformando una pulseada directa donde el ecosistema iPhone mide sus especificaciones frente a la propuesta surcoreana.

Ambos modelos presentan un valor de partida idéntico de 1.299 dólares en los Estados Unidos para la versión con 256 gigabytes de almacenamiento interno. La decisión entre ambas alternativas no depende de una brecha en la calidad de fabricación , sino de las preferencias de software y de herramientas específicas como el lápiz óptico o el diafragma mecánico.

Las dos compañías eligen diagonales de 6,9 pulgadas con tasas de refresco adaptativas de 120 hercios, aunque aplican criterios distintos en la ergonomía. El modelo de Samsung pesa 214 gramos y tiene un grosor de 7,9 milímetros con esquinas rectas, mientras que el iPhone 18 Pro sube a 249 gramos y mide 8,75 milímetros con terminaciones redondeadas en aluminio y vidrio.

En cuanto al brillo, el panel OLED de Apple alcanza picos de 3.000 nits con resolución de 2.868 por 1.320 píxeles, facilitando la lectura bajo luz solar directa. Por su parte, la alternativa surcoreana ofrece una pantalla AMOLED de 3.120 por 1.440 píxeles que llega a 2.600 nits, sumando la ventaja del lápiz S Pen integrado en el propio chasis para tomar notas a mano.

El sistema de cámaras expone las mayores distancias técnicas entre ambos equipos. El modelo de Apple equipa tres sensores traseros de 48 megapíxeles y añade una apertura variable mecánica en su lente principal Fusion, otorgando a los fotógrafos un control físico real sobre el ingreso de luz natural y la profundidad de campo.

Por su parte, el dispositivo de Samsung apuesta por una lente principal de 200 megapíxeles para realizar recortes con alto nivel de detalle, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y dos teleobjetivos ópticos de 3 y 5 aumentos. En video, la firma asiática habilita la captura en formato 8K, mientras que la marca californiana prioriza la grabación en 4K hasta 120 cuadros por segundo con Dolby Vision.

El módulo trasero del dispositivo surcoreano suma dos lentes teleobjetivo para tomas lejanas. Shutterstock

Batería, potencia de cálculo y biometría en el iPhone

La autonomía de ambos celulares descansa sobre módulos de energía cercanos a los 5.000 mAh que aseguran una jornada completa de uso continuo. Los dos sistemas admiten recarga rápida capaz de pasar del 0 al 50% en unos 15 minutos mediante cargadores compatibles de 60 vatios.

En el procesamiento, el chip Apple A20 Pro fabricado en litografía de 2 nanómetros con 12 GB de memoria RAM optimiza el gasto energético y el rendimiento en tareas exigentes. En tanto, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nanómetros ofrece opciones de hasta 16 GB de RAM en la línea rival, sumando un lector ultrasónico de huellas bajo la pantalla frente al sistema biométrico Face ID presente en el frontal del iPhone.