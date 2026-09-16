La Fed sube las tasas y aumenta la presión sobre los mercados emergentes: qué impacto puede tener en Argentina
La suba de la tasas de interés decidida por la Fed impactará en el costo de financiamiento para Argentina. Esperan una nueva suba para fin de año.
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia por decisión unánime de todo su directorio, hasta un rango de 3,75%-4%, en el primer aumento desde 2023. El movimiento responde a la persistencia de la inflación y a una economía que mantiene un nivel de actividad superior al esperado, pero también abre un nuevo escenario para los mercados internacionales por la posibilidad de que el ciclo de endurecimiento monetario continúe. El Wall Street Journal aseguro que antes de fin de año habrá un nuevo aumento.
La medida se produjo después de que distintos indicadores mostraran una mayor presión sobre los precios. La inflación minorista estadounidense se ubicó en 3,4% interanual en agosto, mientras que el índice de precios de las importaciones aumentó 0,7% mensual y 7% interanual, su mayor incremento desde agosto de 2022. A esto se sumó el repunte del consumo: las ventas minoristas crecieron 1,2% en agosto, el mayor avance desde marzo. Reuters señaló que la combinación de una demanda interna firme y mayores costos de importación reforzó los argumentos a favor de la suba.
El mercado, sin embargo, ya había incorporado en gran medida el aumento. Las cotizaciones previas a la reunión asignaban más de 90% de probabilidad a una suba de un cuarto de punto, por lo que el impacto sobre los activos financieros dependerá en buena medida de las señales que entregue el titular de la Fed, Kevin Warsh, respecto de los próximos movimientos. Bloomberg Línea destacó que los inversores habían comenzado a incorporar casi cuatro aumentos durante los siguientes doce meses, aunque algunas entidades financieras consideran que el ajuste podría limitarse a la decisión de septiembre.
El dólar llega a esta nueva etapa con una posición más firme. Reuters informó que la moneda estadounidense acumulaba una suba cercana a 1% en las cinco ruedas previas a la reunión y operaba cerca de máximos de dos semanas. Un escenario de nuevas subas de tasas podría mantener el atractivo de los activos denominados en dólares, aunque el comportamiento de la moneda dependerá también de las señales que dé la Fed sobre la duración del ciclo.
Impacto de la suba de las tasas en los países emergentes
La suba también modifica las condiciones financieras para los países emergentes. Una mayor remuneración de los activos estadounidenses puede reducir el flujo de capitales hacia mercados considerados de mayor riesgo y elevar el costo de financiamiento en dólares. Reuters señaló que las economías emergentes podrían enfrentar una menor disponibilidad de liquidez si el endurecimiento de la política monetaria estadounidense se prolonga.
Para la Argentina, el efecto se produce sobre un mercado que necesita captar financiamiento y atraer capitales para sostener la inversión. Antes de la decisión que una suba de tasas podía quitar liquidez a las plazas emergentes y complicar particularmente a un mercado argentino que busca capitales frescos.
El impacto no se limita al costo de financiamiento. Una tasa estadounidense más elevada puede modificar las decisiones de los inversores internacionales entre bonos y acciones de Estados Unidos y activos de países emergentes. En el caso argentino, esto puede incidir sobre los bonos soberanos, las acciones, el costo de las emisiones externas y las condiciones para el ingreso de capitales.
El comportamiento de las monedas latinoamericanas también queda bajo observación. Bloomberg Línea indicó al respecto que la decisión de la Fed puede alterar el rumbo del dólar y de las monedas de la región, aunque remarcó que una parte importante del movimiento ya estaba incorporada en los precios.