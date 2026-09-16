Juicio por YPF: Burford recurre al Ciadi tras perder la apelación y abre un segundo frente contra la Argentina

Burford Capital dio un nuevo paso en su disputa con la Argentina por la nacionalización de YPF : presentó un pedido de arbitraje ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para que ese organismo se pronuncie a favor de sus intereses. La medida no sorprendió a nadie, porque el propio fondo ya había anticipado semanas atrás que recurriría a esa vía después de perder la apelación en la Justicia estadounidense.

La estrategia de Burford apunta a lograr que el Ciadi convalide el fallo de primera instancia dictado en Nueva York, que había condenado a la Argentina a pagar US$16.000 millones más intereses como compensación por la expropiación de la petrolera en 2012. Ese fallo fue revocado luego en la segunda instancia, un revés judicial que llevó al fondo a buscar un camino alternativo para cobrar.

Mientras el expediente avanza ahora también en sede arbitral, el fondo todavía tiene pendiente otra definición clave: a fin de mes vence el plazo para que decida si apela la sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir que, por el momento, Burford mantiene abiertas dos vías de reclamo en paralelo.

La Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que representa al país en este tipo de litigios, confirmó que ya recibió la notificación del pedido de arbitraje. Desde el organismo remarcaron que este escenario ya estaba contemplado entre las alternativas posibles y afirmaron que trabajarán para que la resolución final sea favorable a la Argentina.

A partir de la presentación del reclamo, se abre un plazo de 90 días para conformar el tribunal arbitral que tendrá a su cargo la causa. Una vez integrado ese tribunal, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre el calendario procesal que regirá el resto del trámite.

Un dato relevante para quienes sigan el caso: la mayor parte del procedimiento será confidencial. Las partes podrán acordar hacer públicas ciertas etapas o documentos puntuales, pero recién cuando el Ciadi dicte su laudo definitivo se conocerá el detalle completo de todo lo actuado.

Una salvedad importante: qué reclamo quedó afuera

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, que ocupó ese cargo entre 2019 y 2023, aportó una precisión clave a través de su cuenta de X: el pedido de arbitraje que presentó Burford corresponde únicamente a las sociedades Petersen, que eran accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.

Esas firmas, con sede en España, entraron en quiebra después de la expropiación y actualmente están a cargo de un síndico español que administra ese proceso concursal.

Según explicó Soler, hasta el momento Burford no formalizó un pedido equivalente en nombre de los fondos Eton Park, que representaban cerca del 11% del reclamo total en el juicio de Nueva York. El extitular de la Procuración planteó que esa ausencia o demora podría explicarse por diferencias sustanciales entre los tratados bilaterales de inversión invocados en cada caso: el de España, en el que se apoya el reclamo de Petersen, y el de Estados Unidos, que sería el que correspondería aplicar si Eton Park buscara ir también al arbitraje.

El antecedente que allanó el camino al Ciadi

La posibilidad de que el caso llegara a instancia arbitral se reforzó en mayo, cuando la jueza neoyorquina Loretta Preska —la misma que había fallado en contra de la Argentina en primera instancia— autorizó a los demandantes a utilizar en un eventual proceso ante el Ciadi la información que habían obtenido durante el litigio en la Justicia estadounidense.

Los números que expone Burford ante sus propios accionistas

Al presentar sus resultados financieros, Burford compartió con sus accionistas un dato que refuerza su apuesta por el camino arbitral: de las 51 demandas de inversores contra el Estado argentino resueltas hasta ahora en distintos foros, el 86% terminó con un fallo favorable a los demandantes.

El propio fondo reconoció además que, en su cálculo de probabilidades, tiene mejores chances de imponerse por la vía del arbitraje que a través de un fallo de la Corte Suprema estadounidense. Como contrapartida, advirtió que se trata de un camino más extenso: un caso promedio ante el Ciadi demora 4,4 años en resolverse, aunque —según remarcó la propia compañía— es un mecanismo "totalmente capaz" de llegar a la misma conclusión que alcanzó un tribunal de primera instancia en Estados Unidos.

Ganar el arbitraje no equivale a cobrar

Incluso si el proceso terminara con un laudo favorable a los demandantes, eso no implicaría un pago automático por parte de la Argentina. Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios de un eventual fallo favorable deberían iniciar además un trámite de reconocimiento y ejecución de esa sentencia ante la Justicia de algún país, un paso adicional e independiente del proceso arbitral.