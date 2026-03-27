Ganó Argentina: Javier Milei anunció que la Justicia de EE.UU. anuló el juicio por la expropiación de YPF

En un giro judicial sin precedentes que modifica el panorama financiero de la República Argentina, la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal dictaminó que la jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la legislación argentina, ordenando una revisión integral del caso.

La decisión, aunque no fue unánime, representa una victoria estratégica de magnitudes impensadas para la administración de Javier Milei , que hereda este litigio de las gestiones kirchneristas. Al anularse el fallo de septiembre de 2023, la Argentina logra postergar —y potencialmente anular— la ejecución de una deuda que equivalía a casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central.

El fundamento central de la Corte de Apelaciones radica en el uso del derecho local. Argentina sostuvo durante años que la disputa sobre los estatutos de la petrolera y la Oferta Pública de Adquisición (OPA) debía regirse bajo la ley argentina y no bajo la jurisdicción exclusiva de Nueva York.

Al revocar el fallo, el tribunal de alzada le ordena a la jueza Preska volver a examinar las pruebas y los argumentos legales, pero bajo una nueva óptica interpretativa de la normativa vigente en el país al momento de la nacionalización. Esto abre una ventana de oportunidad para que la defensa argentina logre reducir drásticamente el monto de la indemnización o incluso eximir al Estado de responsabilidad económica.

El Gobierno envió su respuesta a la jueza Loretta Preska Foto: Montaje MDZ y NA

El Gobierno envió su respuesta a la jueza Loretta Preska Foto: Montaje MDZ y NA

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei festejó la resolución con euforia. El mandatario remarcó que, bajo este nuevo escenario, la Argentina "no deberá pagar nada" por el momento, eliminando el riesgo inminente de embargos de activos soberanos en el exterior.

"Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional", manifestó el jefe de Estado, destacando el trabajo del equipo legal que logró revertir una sentencia que parecía firme tras el revés sufrido el año pasado.

El comunicado oficial del Gobierno

En un comunicado de alto impacto político y financiero, la Oficina del Presidente de la República Argentina informó que el país obtuvo un resultado favorable en la causa por la expropiación de la petrolera YPF. Según el documento oficial, la Cámara competente resolvió revocar totalmente la condena contra el Estado argentino, eliminando la obligación de pago de aproximadamente USD 18.000 millones.

El Ejecutivo destacó que este desenlace constituye el "mejor escenario posible" para las arcas públicas, señalando que la probabilidad estimada de éxito para esta instancia era inferior al 15%. Para la administración de Javier Milei, este fallo representa un blindaje directo a los recursos de los ciudadanos y ratifica la solidez de la defensa legal presentada ante los tribunales de Nueva York.

Reconocimiento al equipo jurídico y político

El comunicado oficial puso especial énfasis en el "trabajo riguroso y profesional" del equipo legal del Estado. Se extendió un reconocimiento directo a figuras clave de la gestión, entre ellas:

María Ibarzabal Murphy: Secretaria Legal y Técnica, definida en el texto como el "cerebro jurídico" del Gobierno.

Sebastián Amerio: Procurador del Tesoro.

Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija: Subprocuradores de la Nación.

Asimismo, se distinguió la labor diplomática y económica del Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Economía Luis Caputo y el Embajador Alec Oxenford, considerados piezas fundamentales para despejar las dudas que pesaban sobre el futuro de YPF y el sector energético nacional.