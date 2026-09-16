El dólar oficial volvió a subir: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial volvió a cotizar al alza y el dólar blue frenó su carrera. Así quedaron todas las cotizaciones este miércoles 16 de septiembre.

En medio del análisis y el tratamiento que se vendrá en los próximos meses sobre el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación, el Gobierno también mira de reojo al tipo de cambio para el próximo año. Este miércoles, el dólar tuvo un comportamiento estable, pero subió hacia el cierre de los mercados.

En concreto, el dólar oficial minorista cerró este miércoles a $1485 para la compra y $1535 para la venta. En el segmento que se vende al público en el Banco Nación registró así una suba de cinco pesos respecto del cierre del martes. Es la primera suba que registra en la semana.

Al mismo tiempo, el tipo de cambio oficial mayorista que se toma como referencia cerró este miércoles a $1508 con una escalada de $2. De esta forma cortó la tendencia a la baja que arrastraba desde inicios de la semana, aunque aún se mantiene al 26% del techo de la banda.

El dólar blue se mantuvo en calma Tras dos días alborotados en el inicio de la semana, el codito del dólar blue llegó este miércoles. En la jornada de hoy, la moneda paralela no registró cambios respecto del cierre del martes.