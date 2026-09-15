El dólar blue no para de subir y se anotó un alza de $10 en dos días

El dólar oficial al público no tuvo movimientos hoy, mientras que el dólar blue sigue subiendo. Las cotizaciones.

Mientras las miradas del mundo político y económico comienzan a centrarse en la presentación del Presupuesto 2027 que encarará el Gobierno, el dólar se sigue manejando con cierta estabilidad aunque sorprendió el alza del dólar blue en las últimas ruedas cambiarias. Así quedaron las cotizaciones hoy.

Este martes, el dólar oficial minorista no tuvo movimientos y suma ya tres jornadas consectuvias en calma desde el pasado viernes. El tipo de cambio que se vende al público en el Banco Nación cerró hoy a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

Mientras tanto, el dólar mayorista tuvo una leve baja de $1,50 este martes y cerró a $1506,50 luego de haber superado ampliamente la barrera de los $1510 durante la semana pasada. Es este el valor más bajo que logra desde agosto.

El dólar blue no para de subir Por su parte, el dólar blue no ha dejado de subir esta semana: el lunes cotizó $5 más arriba del cierre del viernes y este martes volvió a escalar en el mismo orden.