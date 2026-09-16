Federico Sturzenegger cruzó a los prácticos portuarios y denunció "un club de 300 personas" que cobran millones de dólares

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , lanzó fuertes críticas contra el sector de los prácticos portuarios y cuestionó a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) por la falta de respaldo durante el conflicto que paralizó parte de la operatoria portuaria.

El funcionario habló este martes durante el evento por el Día de la Exportación 2026 , organizado por CERA en el Palacio Libertad, donde también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo , y el canciller, Pablo Quirno . Durante su exposición, Sturzenegger recordó el conflicto que se inició a principios de agosto a partir de los cambios impulsados por el Gobierno en el régimen de practicaje y pilotaje . En ese contexto, cuestionó que CERA no hubiera respaldado la posición oficial.

“Hace un mes tuvimos el tema de los prácticos, ¿escucharon a eso? No escuché a CERA bancando, porque acá tenemos gente que gana entre US$ 200 mil y US$ 300 mil por mes ”, afirmó frente a los empresarios y referentes del comercio exterior.

El ministro aseguró que algunos integrantes del sector llegan a percibir entre US$ 2 millones y US$ 3 millones anuales y volvió a cuestionar los ingresos que, según sus estimaciones, genera la actividad: "A veces digo: ‘¿Qué carajo estoy haciendo acá? Me tendría que ir a hacer práctico con ese sueldo’ ”.

Sturzenegger definió al sector como un “club de 300 personas” y sostuvo que sus integrantes cobran varias veces más que quienes realizan tareas similares en otros lugares del mundo. Según el funcionario, los costos asociados a esta actividad representan un sobrecosto de US$ 60 millones por mes para las operaciones de exportación e importación. Anualizado, el impacto se acercaría a los US$ 1.000 millones.

“Son batallas porque la gente pelea por sus privilegios”, afirmó al referirse a las dificultades que encontró el Gobierno para avanzar con su agenda de desregulación. En ese sentido, remarcó que el presidente Javier Milei mantiene la decisión de avanzar con ese programa.

Cómo comenzó el conflicto con los prácticos

El conflicto se inició el 1° de agosto, luego de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó el régimen de practicaje y pilotaje que se encontraba vigente desde 1991. Entre los cambios establecidos se incluyó la creación de un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, la posibilidad de que los usuarios elijan a los prestadores y la eliminación de restricciones para el ingreso de nuevos operadores. Además, la norma otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación facultades para establecer tarifas máximas.

Los prácticos rechazaron los cambios y paralizaron sus actividades. Entre sus argumentos, sostuvieron que la reforma afectaba las condiciones de prestación de un servicio directamente relacionado con la seguridad de la navegación. La medida de fuerza llegó a dejar más de 185 buques a la espera de asistencia para operar en los principales puertos del país, con impacto sobre las exportaciones, el suministro de combustibles y distintas operaciones vinculadas con el sector energético.

185 buques quedaron a la espera de asistencia durante el conflicto Shutterstock

El acuerdo para destrabar el conflicto

Ante la paralización, el Gobierno había ordenado el retorno a las tareas y advertido sobre posibles sanciones. Finalmente, las partes alcanzaron un entendimiento que permitió levantar el conflicto. El acuerdo contempló la suspensión de la aplicación del Decreto 690/2026, una reducción del 20% en las tarifas del sector y la conformación de una mesa de trabajo para revisar la normativa.

Tras el entendimiento, los prácticos retomaron sus tareas mientras continuaron las negociaciones para alcanzar una solución definitiva sobre el régimen de practicaje y pilotaje. Durante su exposición ante los representantes del comercio exterior, Sturzenegger también recordó las medidas adoptadas por el Gobierno de Milei para mejorar las condiciones de cobro de los exportadores, en referencia a la situación previa en la que, según señaló, recibían aproximadamente un tercio del valor de la divisa en el mercado libre.