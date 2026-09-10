Revés para Cristina Kirchner: la Corte dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger por el "Dólar Futuro"

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por el denominado “ Dólar Futuro ”, cerrando así la última vía judicial con la que buscaba reabrir la investigación sobre su eventual responsabilidad en una operatoria realizada al inicio del gobierno de Mauricio Macri. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes desestimaron el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner a través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no los obliga a los supremos a detallar las razones de su decisión.

La presentación había sido impulsada por la expresidenta, a través de su abogado Carlos Beraldi, luego de que las diversas instancias judiciales ratificaran la desvinculación de la eventual responsabilidad penal del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La investigación contra Sturzenegger se originó en una denuncia presentada en abril de 2016 por un grupo de diputados del entonces Frente para la Victoria. El planteo sostenía que el Banco Central había vendido contratos de dólar futuro a valores que podían resultar perjudiciales para el Estado y que, después de la devaluación producida tras el cambio de gobierno, su cancelación habría generado un perjuicio para las arcas públicas en beneficio de determinados particulares. En su momento, el fiscal federal Jorge Felipe Di Lello impulsó entonces la investigación contra Sturzenegger y el juez Claudio Bonadio.

En el caso de Sturzenegger, la acusación apuntaba a una presunta defraudación contra la administración pública. Los denunciantes cuestionaban que, una vez producido el cambio de gobierno, se hubieran modificado en los hechos las condiciones bajo las cuales habían sido celebrados los contratos de dólar a futuro, con un supuesto perjuicio para los intereses estatales.

El entonces titular del juzgado federal 12, Sergio Torres, dispuso el sobreseimiento de Sturzenegger al considerar que su intervención en la ejecución de esos contratos estuvo limitada a cumplir compromisos que habían sido establecidos por las autoridades que lo precedieron, tanto en la conducción del Banco Central como en su directorio. Para el magistrado, no se había acreditado un exceso en las facultades del funcionario que permitiera convertir esas decisiones económicas en materia de reproche penal.

El recorrido judicial, la Casación y la intervención final de la Corte Suprema

Cristina Fernández Kirchner, que había sido admitida como querellante por la Cámara Federal, cuestionó esa decisión y sostuvo que la investigación no había profundizado de manera suficiente en las circunstancias denunciadas. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019.

La querella insistió ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Sala I de ese tribunal rechazó por inadmisible el recurso presentado por Beraldi en noviembre de ese mismo año. Los casadores Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por desestimar la presentación, mientras que Ana María Figueroa se pronunció en disidencia.

El último intento llegó entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. El máximo tribunal decidió ahora rechazarlo mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que permite desestimar un recurso extraordinario por inadmisible sin desarrollar los fundamentos sustanciales del caso.

En paralelo, la causa principal por el “dólar futuro” había tenido su propio recorrido judicial. Cristina Kirchner, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli fueron sobreseídos, decisiones que posteriormente quedaron firmes. La investigación había girado alrededor de los contratos de dólar a término celebrados por el Banco Central durante 2015.