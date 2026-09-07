Federico Sturzenegger defendió la desregulación a la yerba mate: "Sinceró el precio de la yerba"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , negó la posibilidad de que se establezcan precios mínimos por ley para la hoja verde y canchada de yerba mate . “ Hacerlo equivaldría a ponerle a la yerba precios que en realidad no tiene, porque el mercado no los convalida ”.

En el marco de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el expresidente del Banco Central de la República Argentina bajo el gobierno del Mauricio Macri, descartó la posible regulación del precio de la yerba mate , solicitada por los productores quienes reclaman un mejor precio al que está pagando los secaderos y molineros.

Los productores reciben entre 250 y 270 pesos por kilo de hoja verde, pagados con cheques posdatados hasta 150 días.

Si bien siempre se planteó que el kilo de hoja verde debería costar unos 0,50 centavos de dólar, es decir unos 750 pesos; los productores reclaman un pago mínimo de unos 350 pesos.

Sturzenegger , participó de la convención que tuvo lugar la semana pasada en Iguazú, provincia de Misiones, junto al ministro de Economía Luis Caputo, gobernadores y CEOs de diferentes empresas multinacionales.

A pocos kilómetros, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia llevaron adelante un tractorazo contra la desregulación del sector, factor que identifican como principal responsable del desplome de los precios de la hoja verde y la yerba canchada.

Precio sincerado

Sturzenegger tiene una idea completamente diferente a la de los productores yerbateros. Entiende que la desregulación resultó beneficiosa porque “sinceró” el precio del producto, lo que a su vez favoreció el crecimiento de las exportaciones.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda brindar yerba al 96% a las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene. Entonces me parece que tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en poner, en Argentina, un precio que la yerba no tiene”.

Además, se mostró refractario a instrumentar políticas públicas que asistan a los eslabones más débiles de cadena yerbatera. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes, y eso genera un precio que es el que está en el mercado”, analizó.

Impulso a la exportación

Para el funcionario nacional, la clave para el crecimiento del sector “pasa por el desarrollo de los mercados de exportación”.

“El Gobierno nacional está 100% a disposición de la industria; para cumplir con ese objetivo me parece que tenemos que apostar a lo grande. Y yo me imagino la industria de la yerba en 10 años muchísimo más grande que la que tenemos hoy”.

Con esta afirmación dejó de lado a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas y a los secaderos.

“Me parece que es un producto que tiene una potencialidad en el mundo infinita por las características que sabemos que tiene el producto. Ahora, el producto tampoco necesariamente tiene que venderse de la manera que lo consumimos en Argentina. Pueden ser bebidas energizantes, bebidas diuréticas, en fin. Hay un sinfín de usos que tiene la yerba mate. Estoy seguro que la industria lo va a desarrollar. Y repito, estoy convencido de que en 10 años vamos a tener una industria mucho más grande que la que tenemos”.

Números positivos

El funcionario destacó el gobierno de Milei en el plano económico. "Argentina venía de 12 años sin crecimiento económico. El país no había crecido absolutamente nada desde que Cristina Fernández de Kirchner puso el cepo".

Reivindicó los resultados obtenidos durante la presidencia de Milei, desglosando una trayectoria de recuperación ininterrumpida. “La economía experimentó un rebote del 6% durante el primer año, seguido de un 3,5% en el segundo, con proyecciones de mantenerse en torno al 3% para el año en curso y el próximo”.

"Javier Milei ha tenido crecimiento económico en los cuatro años de su gestión", dijo. Aseguró que el Presidente "le deja a la Argentina con una economía 20 puntos más arriba, con una pobreza que la tomó en 54% y la bajó al 28%". A esto le sumó el drástico descenso de la inflación, recordando que la gestión heredó de Alberto Fernández un índice superior a los 200 puntos y logró estabilizarlo en el umbral del 15%”.

Destacó la creación de 500.000 puestos de trabajo durante la gestión libertaria y aseguró que “desde el Gobierno nacional trabajan a diario para que este bienestar alcance a todos los ciudadanos”.

Por último, afirmó que "Argentina está en un proceso de crecimiento donde las exportaciones están creciendo fuertísimamente (sic), y me parece que eso hace que el proceso sea sustentable".