Mercer pasa a llamarse Marsh y unifican los negocios de seguros, inversiones y recursos humanos

La empresa lider global en corretaje de seguros , Marsh , anunció que todas sus unidades de negocios adoptarán la marca Marsh People and Investments a partir del 1 de septiembre de 2026, como parte de un proceso de integración bajo una identidad común. La medida incluye a la reconocida marca especializada en recursos humanos , Mercer .

La compañía explicó que Mercer forma parte de Marsh desde 1959 y que durante más de seis décadas desarrolló servicios vinculados con inversiones, futuro del trabajo, salud, beneficios y jubilación. El cambio de identidad forma parte de una decisión anunciada en octubre de 2025, cuando Marsh comunicó que sus negocios pasarían a operar bajo la misma marca.

Con la nueva denominación, Marsh People and Investments concentrará sus servicios relacionados con salud y beneficios, inversiones y jubilación, fuerza laboral y compensaciones. La compañía sostiene que la integración permitirá reunir bajo una misma marca capacidades y datos desarrollados por las distintas áreas.

“En un mundo que cambia más rápido que nunca, nuestros clientes necesitan la amplitud de capacidades, conocimiento y escala a las que pueden acceder a través de Marsh”, señaló Pat Tomlinson, CEO de Marsh People and Investments.

El ejecutivo destacó que la nueva marca reúne la experiencia acumulada por Mercer en áreas como salud y beneficios, inversiones y jubilación, además de fuerza laboral y compensación.

El proceso también alcanza a Latinoamérica y el Caribe. André Maxnuk, presidente de Marsh People and Investments para la región, afirmó que la compañía llevará el legado de Mercer bajo una sola marca y que la integración apunta a ampliar las capacidades disponibles para sus clientes.

En Argentina, la operación estará encabezada por Matías Rosales como CEO de Marsh Argentina, mientras que Ivana Thornton ocupará la presidencia de People and Investments Argentina.

“Con Marsh People and Investments brindamos una propuesta integral que conecta riesgos, estrategia, personas e inversiones. El talento es hoy un pilar estratégico indispensable para la competitividad corporativa; por ello, acompañamos a las organizaciones con una visión de negocio transversal que transforma sus planes en resultados concretos”, sostuvo Rosales.

Thornton señaló que el cambio de marca busca simplificar el abordaje de las necesidades vinculadas con talento. “Aportamos especialización y una visión integral basada en datos para diseñar propuestas de valor que conecten la atracción y retención de perfiles críticos con los objetivos estratégicos del negocio y la sostenibilidad de las inversiones en el tiempo”, afirmó.

La modificación de la marca no implica el inicio de la relación entre ambas organizaciones: Mercer forma parte del grupo Marsh desde 1959. El cambio busca reflejar la decisión corporativa de reunir sus negocios bajo una identidad común y presentar de manera integrada sus capacidades frente a clientes y mercados.