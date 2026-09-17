Préstamos para jubilados: bancos ofrecen hasta $60 millones

Para quienes buscan financiar un gasto importante después de jubilarse, el número que aparece en el anuncio bancario cuenta solo una parte de la historia. En septiembre de 2026, tres bancos ofrecen préstamos de hasta decenas de millones, aunque la aprobación, la cuota y el costo final dependen de cada solicitante.

La revisión de las condiciones oficiales muestra que el límite de $40 millones ya no describe toda la oferta. Banco Nación y Banco Provincia publican montos máximos de $50 millones, mientras que BBVA anuncia hasta $60 millones para jubilados. No se trata de créditos de Anses, sino de productos bancarios sujetos a evaluación crediticia, capacidad de pago y, según la entidad, acreditación de haberes o una oferta disponible para el cliente.

La línea Nación Previsional está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes en el banco. Quedan excluidas las pensiones no contributivas, asistenciales, graciables y otorgadas por leyes especiales. El monto parte de $1 millón y llega a $50 millones. El plazo alcanza 36 meses cuando la cuota se descuenta mediante e@descuento y 72 meses si se debita de la cuenta.

La entidad informa una TNA fija del 49%, una TEA del 61,70% y un costo financiero total efectivo anual del 78,38%, calculado sobre su ejemplo representativo. La cuota no puede superar el 35% del ingreso neto mensual. No existe un límite de permanencia por edad y la solicitud puede iniciarse desde BNA+ o en una sucursal.

Banco Provincia contempla a jubilados y pensionados de Anses —con excepciones para pensiones sociales y graciables—, beneficiarios del IPS, excombatientes de Malvinas que cobran una pensión provincial y titulares de cajas previsionales bonaerenses. Las condiciones vigentes en septiembre establecen préstamos de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 60 meses y amortización mediante el sistema francés. La TNA publicada es del 65,10% y la TEA alcanza el 88,51%. La afectación mensual puede representar hasta el 35% de los ingresos computables. La suma finalmente disponible dependerá de la evaluación y de la oferta habilitada para cada usuario.

En el caso de BBVA, la propuesta para jubilados llega hasta $60 millones y permite devolver el dinero en un período de entre 6 y 72 meses. Durante septiembre, la entidad comunica una TNA fija del 60%, una TEA del 79,59% y un costo financiero total efectivo anual del 100,13% en su ejemplo representativo. El trámite se realiza por canales digitales y no tiene costo de otorgamiento. Pueden solicitarlo personas de 18 a 74 años que acrediten ingresos mínimos de $296.832, aunque el cumplimiento de esos requisitos no garantiza la aprobación.

Qué comparar antes de aceptar el préstamo

El monto máximo publicado no equivale a una suma asegurada. Cada banco define cuánto presta después de revisar ingresos, antecedentes crediticios y nivel de endeudamiento. Para comparar las propuestas, la TNA resulta insuficiente: la TEA refleja la capitalización de los intereses, mientras que el costo financiero total incorpora cargos e impuestos contemplados por la entidad.

También deben revisarse el valor final de la cuota, la cantidad de pagos, el sistema de amortización y las condiciones de cancelación anticipada. Banco Provincia y BBVA aplican cargos en determinados supuestos de precancelación, que pueden desaparecer una vez cumplido el período mínimo establecido. Antes de confirmar la operación, los datos de la simulación y del contrato deben coincidir con la tasa, el plazo y el monto seleccionados.